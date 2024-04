OnePlus gaat nieuwe tablet OnePlus Pad Go op 23 april lanceren

OnePlus lanceerde in 2023 de eerste tablet. De OnePlus Pad bracht het oude OnePlus een beetje terug door goede specificaties voor een prima prijs te lanceren. De OnePlus Pad heeft een lcd-scherm van 11,61-inch (144Hz) met een hoge resolutie van 2.800 bij 2.000 pixels. Uitgerust met ondersteuning voor Dolby Vision en Dolby Atmos maakte ook de snelle MediaTek Dimensity 9000-chipset indruk, evenals de 67W SUPERVOOC laadsnelheid. De fabrikant maakt nu echter bekend dat het een tweede tablet zal lanceren voor de Nederlandse markt. Waar de OnePlus Pad een echte high-end tablet is, daar verschijnt de OnePlus Pad Go juist in het middensegment.

Veel is er nog niet bekend over de OnePlus Pad. Of althans, het is nog niet geheel duidelijk of we hier dezelfde versie krijgen als die in India gelanceerd werd. Daar is de OnePlus Pad Go inmiddels al een tijdje verkrijgbaar. De versie in India heeft een scherm van 11,35-inch met 90Hz verversingssnelheid, 8.000 mAh-batterij, 8 GB werkgeheugen en een MediaTek Helio G99-chipset. Of het inderdaad precies dezelfde tablet zal zijn is nog afwachten. Zustermerk Oppo bijvoorbeeld lanceert vaak net iets andere modellen van hetzelfde type.

OnePlus Pad Go lanceert 23 april om 16.00

Op 23 april kun je de nieuwe tablet echter zelf aanschouwen. Om 16.00 uur Nederlandse tijd wordt het product officieel gelanceerd. Daarnaast krijgt de OnePlus Watch 2 dan een nieuwe kleurstelling welke ook aan het publiek getoond gaat worden.