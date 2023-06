De oplossing voor wanneer beeld en audio niet synchroon lopen

Audio en beeld niet synchroon

De reden dat audio en video niet synchroon lopen is dat video veel meer tijd in beslag neemt om verwerkt te worden. Audio gaat een stuk sneller en kan dus ook sneller verstuurd worden richting de tv of de luidsprekers. Wanneer we praten over hoge resolutie videomateriaal wordt dit nog eens versterkt. Wanneer een beeld dus door een tv of receiver of Blu-ray speler verwerkt of bewerkt moet worden (denk aan upscaling of filter effecten voor ruis e.d.) kan de video wat vertraging oplopen. Ditzelfde geldt voor content die je bijvoorbeeld via Netflix afspeelt, waarbij het beeld via de tv weergegeven wordt en de audio via een gekoppelde soundbar of receiver. Er zitten diverse schakels in het systeem die voor vertraging kunnen zorgen.