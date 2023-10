Review: Bowers & Wilkins 801 D4 Signature-luidsprekers

Voordat we nog een keer naar de verschillende weergavetyperingen gaan kijken, is het goed om stil te staan bij de gedachte waarom John Bowers zijn bedrijf zevenenvijftig jaar geleden heeft opgericht. Zijn doelstelling was (John is in 1987 overleden) en is vandaag de dag nog steeds, om de perfecte luidspreker te maken. En dan niet door bepaalde weergaveaspecten te overdrijven of accentueren, maar meer door zoveel mogelijk de verliezen te beperken. Niet voor niets is zijn meest bekende gevleugelde uitspraak: “The best loudspeaker isn’t the one that gives the most, it’s the one that loses the least”. Dus in plaats van een commercieel doel na te jagen probeerden John en zijn team bij iedere nieuwe generatie dit ultieme doel steeds dichter te benaderen. Als ik een aantal van deze wapenfeiten op een rij zet, beseffen we pas wat Bowers & Wilkins voor het wereldwijde audiolandschap heeft betekend. Eén van de bekendste is absoluut het gebruik van Kevlar voor luidsprekerunits en dan met name ingezet voor het precaire middengebied. Deze gepatenteerde vezels werden geïmpregneerd met een verstevigende hars wat resulteerde in de voor het merk zo kenmerkende gele luidsprekerconussen. Toch was de voornaamste reden dat dit composietmateriaal zowel gecontroleerde stijfheid als de benodigde interne demping kon bieden met overeenkomstig een veel lager vervormingsniveau. Maar ook het realiseren van fase-lineaire transmissie was een belangrijke doorbraak en bij de beroemde DM6 (bijnaam: de kangoeroe) waren de luidsprekers dan ook voor het eerst in verschillende verticale vlakken gemonteerd. In 1977 was het de beurt aan de tweeter en werd deze voor het eerst in een separate behuizing op de kast geplaatst. Dit had intrinsieke voordelen zoals een veel beter afstraalgedrag, betere focus en wederom een lagere vervorming/versmering.