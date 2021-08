Slimme verlichting: vijf aanraders van onze redactie

Slimme verlichting: Wifi en Zigbee

De twee meest gebruikte protocollen op het gebied van slimme verlichting zijn ZigBee en wifi, terwijl ook Z-Wave een mogelijkheid is. ZigBee en Z-Wave gebruik je met een hub of bridge. Deze sluit je aan op je router en maakt in feite een apart netwerk aan waarmee deze producten onderling met elkaar kunnen communiceren. Producten die het wifi-protocol gebruiken hebben geen hub of bridge nodig. Deze sluit je rechtstreeks aan op je wifi-netwerk. De laatste optie lijkt het gemakkelijkst, maar vergeet niet dat alles dan op één hoop gegooid wordt met je smartphones, tablets, laptops en alle andere producten die gebruikmaken van wifi. Dat werkt niet altijd even soepel.

Koop je een slimme lamp van Philips Hue (ZigBee), een lamp van LSC Smart Connect (wifi) en vervolgens een Zipato-lamp (Z-Wave), dan zie je ongetwijfeld het probleem al. Dat werkt dus niet. Of althans, in de basis niet. Via een overkoepelend platform of systeem is het dan in veel gevallen wel weer samen werkend te krijgen, maar dat is niet iets om gelijk te proberen als je start met slimme verlichting in huis. Ben je dus op zoek naar slimme verlichting voor in het huis, kies dan producten die in eerste instantie tot hetzelfde protocol behoren.

Hieronder geven we je vijf aanraders op het gebied van slimme verlichting. Onze aanraders zijn niet alleen goed om je eerste stappen in een smarthome te zetten, maar ook om je bestaande collectie verder uit te breiden.