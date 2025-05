IKEA en Sonos stoppen met Symfonisk-speakers

Deze stopzetting is bevestigd door Sonos aan techwebsite The Verge. De huidige Symfonisk-producten zullen geleidelijk uit het assortiment van IKEA verdwijnen zodra de bestaande voorraad is uitgeput. Er zullen geen nieuwe producten meer onder de Symfonisk-productlijn worden ontwikkeld of uitgebracht.

Ondanks het beëindigen van de samenwerking verzekert een woordvoerder van Sonos dat alle reeds verkochte Symfonisk-speakers software-updates zullen blijven ontvangen, waardoor de functionaliteit voor bestaande klanten gehandhaafd blijft.

De samenwerking tussen de twee bedrijven startte in 2018, met de eerste productaankondiging in datzelfde jaar en de daadwerkelijke introductie van de eerste Symfonisk-modellen in 2019. De productlijn, die exclusief via IKEA werd gedistribueerd en naadloos integreerde met het Sonos-ecosysteem, omvatte initieel een boekenplankspeaker en een tafellamp met geïntegreerde speaker. Later werd het aanbod uitgebreid met verbeterde versies en een schilderij met geïntegreerde speaker. De Symfonisk-producten stonden doorgaans bekend om hun lagere prijsstelling in vergelijking met de standalone speakers van Sonos. Sonos heeft in de officiële verklaring geen specifieke reden voor het beëindigen van de partnerschap gecommuniceerd.