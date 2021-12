Review: Nanoleaf Lines – modulair lichtsysteem met smalle led-lichtbalkjes

Nanoleaf Lines in gebruik

Eenmaal in gebruik vallen deze kleine ergernissen met de app snel weg. Wat direct opvalt is de lichtopbrengst van de Nanoleaf Lines. Er komt namelijk behoorlijk veel licht af, met name als je wit licht kiest waarmee je met gemak een kamer mee kunt verlichten. Kies je voor kleur, dan is het wat minder fel en is het voornamelijk sfeerverlichting. Zoals vaak bij dit soort verlichting met scènes, dan kijken we bijvoorbeeld ook naar de kerstverlichting van LSC Smart Connect van vorige week, zijn veel scènes niet helemaal jouw smaak. Het is te druk, heeft teveel verschillende kleuren of het gaat veel te snel. Het fijne in de Nanoleaf-app is dat je iedere scene naar wens kunt aanpassen. Zo verander je de kleuren, pas je de snelheid aan of maak je gewoon je eigen scene met je favoriete kleuren en bewegingen. Dat laatste is heel belangrijk, want zo kan je kleuren van buiten naar binnen, binnen naar buiten, links naar rechts, rechts naar links, willekeurig, kriskras door elkaar en nog vele andere bewegingen kiezen waardoor iedere scène anders is. Je wordt niet tegengehouden door eventuele beperkingen. Je kunt echt het licht zo afstellen zoals je wilt. De Nanoleaf Lines zijn dus ook voor de echte creatievelingen. Van het creëren van je eigen design tot aan het maken van je eigen scènes.

Iets wat we de laatste maanden vaak zien terugkomen is het gebruik van licht met muziek. Zo is daar Philips Hue met de Spotify-integratie en kunnen ook de verschillende Tuya-apps de verlichting laten schijnen op de maat van de muziek. Het werkt, maar daar is vaak ook alles mee gezegd. Het is nooit op de maat van de muziek, maar het zorgt wel voor sfeer. Nanoleaf laat met de Lines zien dat het toch echt mogelijk is dat licht op de maat van de muziek mee kan schijnen. Zet een muziekje op of bekijk je favoriete film en serie en het is razend knap hoe de lichtbalkjes het licht precies op de maat laten schijnen. Je hebt verschillende muziekscènes in de app met verschillende stijlen en kleuren, maar je kan ze wederom ook zelf gaan maken of downloaden van andere gebruikers. Voor gamers is de Screen Mirror een fantastische optie voor in de gamekamer in combinatie met de desktop-app. Het past precies binnen de felle neon- en rgb-sfeer die de echte gamersmerken voeren. De games op je scherm worden qua kleur en bewegingen precies gespiegeld op de Nanoleaf Lines, waardoor je het kunt vergelijken met Ambilight op je televisie van Philips.

De eerste dagen zul je volop spelen met de verschillende scènes en mogelijkheden en zal je ook verschillende scènes van andere gebruikers downloaden om te proberen. Uiteindelijk heb je een aantal favoriete scènes gevonden en zal je hier steeds bij terugkomen. Net als bij de Nanoleaf Canvas is ook bij de Lines de scene ‘Northern Lights’ weer terug en dat is een scene met mooie kleuren die van rechts naar links verspreiden en wat de persoonlijke favoriet in huis is. Wel hebben we de snelheid van deze scène aangepast en wat langzamer gemaakt. Vervolgens open je de app niet zo vaak meer, want je favoriete scènes heb je nu eenmaal gekozen en in ons geval blijven we er verder grotendeels vanaf als het allemaal goed is. Hier is het na verloop van tijd dan gewoon een lamp en dan is het toch een vrij prijzige lamp als je de Screen Mirror-functie en de Rhythm Music Visualizer verder niet veel gebruikt. Blijft dit lang leuk? Dat zal voor iedereen anders zijn.