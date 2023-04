Het Trådfri-leven: Zo kun je IKEA inzetten voor je smarthome

Trådfri verbindingshub

De vroegere smarthomeproducten van IKEA werken allemaal met de Tradfri-verbindingshub. Sommige nieuwere apparatuur werkt met de nieuwe Dirigera-hub, waarover later meer. Eerst de bekendste, de Trådfri. Dit is een smarthomehub die benodigd is om volop van de slimme mogelijkheden van IKEA’s smarthomelijn gebruik te maken. Er zit wel een afstandsbediening bij sommige producten, waardoor de hub niet nodig is; maar wil je IKEA-artikelen integreren met andere smarthomeproducten en de producten blijven updaten, dan is deze wel nodig. Daarbovenop gebruik je de Home Smart-app van IKEA om de boel te beheren. Het is ook mogelijk om de Home-apps van Google en Apple hiervoor te gebruiken, al zul je altijd de Home Smart-app van IKEA eerst moeten instellen.

Hoewel niet alles van IKEA goed kan samenwerken met andere smarthomeproducten, is het meeste gemakkelijk te integreren met je bestaande smarthome-producten. Echter is het in de meeste gevallen belangrijk dat je de Trådfri-verbindingshub in huis hebt, want anders is de kans groot dat die integratie niet werkt. Voordat we daarin duiken, laten we eerst zien welke smarthomeproducten het Scandinavische bedrijf aanbiedt.