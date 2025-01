WiZ introduceert slimme contactsensor voor deuren en ramen

Via de WiZ contactsensoren kun je in de app meldingen ontvangen als je zelf van huis bent en er thuis een deur of raam geopend wordt. Als je geen bezoek verwacht, kun je dan meteen ingrijpen en (automatisch) een lichtalarm activeren met je WiZ-lampen, één van je buren bellen om te gaan kijken, of zelf een kijkje nemen via de slimme camera’s van WiZ als je die hebt. Bovendien zorgen de contactsensoren ervoor dat je lampen niet onnodig branden: Laat je WiZ lampen aanspringen als een deur wordt geopend, of laat ze automatisch uitgaan als de deur wordt gesloten.

Je kan de contactsensor aanbrengen dankzij de meegeleverde plakstrips. Wanneer de batterij van de sensor bijna leeg is, ontvang je een melding in de WiZ-app en gaat er een ledlampje op de sensor branden. Zo weet je precies wanneer je de batterij moet vervangen. Het is mogelijk om de sensordelen tot 20 mm uit elkaar te plaatsen, waardoor hij geschikt is voor verschillende soorten deuren en ramen.

Beschikbaar vanaf 21 januari 2025