Review: Nanoleaf Essentials – Aan de slag met Matter-verlichting

Kennismaking met Matter

We zullen veel tijd besteden in deze review aan de installatie van beide lampen. Hoe werken Matter-producten nu in de praktijk? Ook wij horen verhalen dat het toch niet allemaal even soepel werkt. We hebben Matter werkend gezien op diverse locaties bij bedrijven of beurzen, maar nog niet in een thuisomgeving. De hoogste tijd om dit eens goed te testen, waarbij we gewoon opschrijven wat we gedaan hebben om een zo’n goed mogelijk beeld te krijgen van de huidige staat van Matter. Als platform kiezen wij voor Google Home in deze review, maar wie Matter al een beetje kent weet dat je ook voor SmartThings, Apple Home, Smartlife, Alexa of een ander Matter-ondersteunend platform als smarthomehub voor Matter kunt kiezen.

De Nanoleaf Essentials werken op drie verschillende manieren. Je kunt kiezen voor bluetooth, voor Thread en voor Matter-over-Thread. In eerste instantie raadt Nanoleaf aan om de lampen gewoon via de Nanoleaf-app te installeren. Dit werkt via bluetooth. Eenmaal geïnstalleerd zou het mogelijk moeten zijn om te kiezen voor Thread of Matter-over-Thread. Wat maken die laatste twee nu uit? Ten eerste de mogelijkheden van je lampen. Wanneer je kiest voor Matter-over-Thread heb je aanzienlijk meer mogelijkheden voor je lampen dan wanneer je alleen voor Thread kiest. Blijf je bij Bluetooth, dan mis je wel erg veel opties. In het schema hieronder zie je de mogelijkheden. Voor stembediening, smarthome-integratie, schema’s en bediening buitenshuis is er eigenlijk maar één optie beschikbaar. En dus moeten we met Matter-over-Thread aan de slag. De Nanoleaf Lines bijvoorbeeld werkt als Thread Border router, maar daarnaast hebben we nog een platform nodig om echt van Matter-over-Thread gebruik te maken. We laten de Nanoleaf Lines dus voor wat het is en pakken de Google Nest Hub 2. Dit slimme display van Google werkt als Thread Border Router, maar ook als smarthomehub voor je Matter-producten. Twee-in-één dus en dat is wel zo makkelijk.

De bedoeling van Matter is niet alleen om ‘alles-met-alles’ te verbinden, maar ook om het makkelijker te maken. Uiteindelijk kan smarthome pas echt succesvol zijn als ook je opa en oma ermee om kunnen gaan. Het lastigste voor veel mensen is de installatie. Wanneer je de stappen volgt moet dit meestal wel goed komen, maar soms loop je tegen een probleem aan. En die problemen hebben we inderdaad gehad. Matter werkt nog niet helemaal zo soepel als zou moeten. We beginnen als eerste met de installatie via de Nanoleaf-app. Dit werkt verder uitstekend. Voeg een nieuw product toe, scan de qr-code op de handleiding en je bent klaar. Nu zijn de Nanoleaf-producten via bluetooth verbonden met de Nanoleaf-app. Maar nu begint het eigenlijk pas. Hoe kunnen we Thread of Matter-over-Thread kiezen? Lang hoeven we niet te wachten. De smartphone gaf al vrij snel aan dat er een nieuw product gevonden was. Android geeft je direct de keuze welk platform je wil gebruiken. We hebben twee opties op de telefoon beschikbaar, namelijk Google Home en Smartlife. We kiezen voor het eerste platform. Daarna moet alles vanzelf gaan. En dat deed het ook, tot op het laatste punt. Error en opnieuw beginnen.

We kregen de Lightstrip (daar zijn we mee begonnen) met geen mogelijkheid meer van bluetooth af. Een zoektocht op de website van Nanoleaf liet zien dat je slechts 15 minuten de tijd hebt om te verbinden met Matter. Daarna moet de stroom weer van de lamp af om opnieuw te beginnen. Voor de zekerheid plaatsen we de Lightstrip van Nanoleaf Essentials ook wat dichterbij de Nest Hub 2. En dit keer ging het wel goed. In de Nanoleaf-app verscheen het Thread-icoontje en in de Google Home-app verscheen de Matter Smart Lightstrip als Matter-product. De Lightstrip verschijnt ook keurig als Mesh Extender van het Thread-netwerk. Hoe meer producten je toevoegt, des te stabieler is het netwerk, want ze verbinden ook met elkaar.

We gingen verder met de Matter Smart Bulb A60 met grote fitting (E27). De installatie via de Nanoleaf-app ging wederom erg soepel en dit keer kreeg ik geen pop-up vanuit Android, maar een bericht in de Nanoleaf-app of ik wil verbinden met het bestaande Thread-netwerk. Dat wilde ik wel proberen, maar erg ver kwamen we niet. Error. De Nanoleaf-app gaf zelf alweer aan dat de stroom er weer af moest, dat ik daarna even moest wachten en vervolgens de lamp weer moet inschakelen. En dit keer hoefde ik verder niets te doen. Binnen een minuut werd er vanzelf verbinding gemaakt met de Nest-Pan, zoals het Thread-netwerk hier in huis heet. We schakelen over naar Google Home, maar helaas. Dit keer is de Matter Smart Bulb hier niet te vinden. We moeten de Matter E27-lamp dit keer handmatig toevoegen, kregen eerst weer een error, maar de tweede keer (weer stroom eraf) ging het wel goed.

Uiteindelijk hebben we de beide lampen drie keer opnieuw geïnstalleerd voor onze test. Eerst via de Nanoleaf-app, wat iedere keer snel en soepel ging, en daarna maar kijken of er een pop-up kwam, of de Nanoleaf-app een suggestie doet of dat het wederom handmatig in Google Home gezet moest worden. Het was iedere keer weer een raadsel welke optie automatisch tevoorschijn kwam. En iedere keer liepen we tegen problemen aan. Uiteindelijk kregen we het aan de praat, maar erg soepel gaat het met Matter duidelijk nog niet.