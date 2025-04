Nebula X1 projector levert 4k-beeld en 4.1.2 Surround Sound

De Nebula X1 moet zowel filmfans als seriekijkers aanspreken met 4K-beeld met 4.1.2 surround sound. De drievoudige laserlichtmotor levert 3.500 ANSI Lumen waarbij veertien glazen lenzen heldere beelden zonder kwaliteitsverlies moeten leveren. Dankzij lasertechnologie en Dolby Vision levert de projector een hoge helderheid, sterke contrasten en rijke kleuren. De geïntegreerde micro-gimbal zorgt ervoor dat je de Nebula X1 flexibel kan opstellen en positioneren – of het nu een tafel, statief of gewoon op de vloer is. De kantelhoek kan dynamisch worden aangepast tot 25 graden, terwijl de optische zoom een diagonaal projecteert tot 200 inch op een variabele afstand van vier tot zeven meter.

De projector is daarnaast makkelijk mee te nemen naar de tuin of de slaapkamer zonder dat je het beeld hoeft aan te passen. Je hoeft alleen de eerste keer de instellingen van de kamer op te slaan, daarna zal de Nebula X1 automatisch de specifieke ruimte herkennen en de instellingen aanpassen. De projector maakt gebruik van AI voor de autofocus, automatische keystone-correctie, beeldaanpassing of helderheidsaanpassing op basis van het aanwezige licht. De projector gebruikt een nieuw type vloeistofkoeling voor een stille werking (26 decibel). Verder aanwezig zijn Google TV en twee HDMI-poorten waarvan één eARC.

Naast het beeld is ook geluid belangrijk bij dit model. De Nebula X1 beschikt over vier geïntegreerde speakers en kan gecombineerd worden met twee optionele WiFi-speakers. Zo kun je er een 160-watt geluidssysteem met 4.1.2 Surround Sound van maken. Hierbij nemen de geïntegreerde luidsprekers de rol van subwoofer aan.

Prijs en beschikbaarheid

De Nebula X1 is later dit jaar verkrijgbaar voor 2.999 euro. De twee optionele speakers hebben een adviesprijs van 499,99 euro. Ook beschikbaar zijn twee draadloze microfoons voor karaoke (99,99 euro), een gimbalstandaard (149,99 euro) en een draagtas (99,99 euro).

