Review: IKEA STARKVIND – Slimme luchtreiniger in een bijzettafeltje

Bediening en de app

De IKEA STARKVIND is uitgerust met een grote draaiknop aan de voorkant. Druk deze knop in en de slimme luchtreiniger gaat aan of uit. Via de draaiknop kun je de verschillende standen kiezen. Je hebt een automatische stand, maar ook standen van 1 tot en met 5 waarbij 1 behoorlijk geluidloos is, maar standje 5 behoorlijke herrie maakt. Via de draaiknop heb je ook mogelijkheden om het bedieningspaneel uit te zetten (kinderslot).

Via de app heb je vrijwel dezelfde mogelijkheden. Je kunt het apparaat aan- of uitschakelen, de automatische stand en verschillende manuele standen kiezen, de filters controleren, het lampje op het bedieningspaneel in- of uitschakelen of het kinderslot activeren. Daarnaast kan je de luchtkwaliteit in de app controleren. Daarover later meer.

Uiteraard kan je de IKEA STARKVIND gebruiken in verschillende scenes en automatiseringen met je andere slimme producten van IKEA, zoals slimme verlichting, een SYMFONISK-speaker of de Fyrtur rolgordijnen van de meubelgigant. Net als de andere slimme producten van IKEA is ook bij deze slimme luchtreiniger ZigBee het achterliggende protocol. En dat opent natuurlijk deuren naar andere integraties. Ook heb je ondersteuning voor Google Home en Google Assistant. Daarnaast is er ondersteuning voor Amazon Alexa, Siri en Apple HomeKit.