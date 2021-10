Nanoleaf presenteert slank en modulair lichtsysteem voor aan de muur

Nanoleaf heeft Shapes en Elements en nu heeft het bedrijf ook Lines. Lines is een systeem dat bestaat uit smalle led-lichtbakjes, die licht projecteren op de muur waar ze aan vastzitten. De verlichting kan per balk twee kleuren tonen.

Nanoleaf Lines gepresenteerd

Het nieuwe systeem van Nanoleaf ondersteunt zestien miljoen kleuren en moet gemakkelijk te installeren zijn. Door het design van de balken, kun je ze ophangen zoals je wil, waardoor je enorm veel vormen kunt presenteren aan de muur. Ze mogen maximaal in een hoek van zestig graden opgehangen worden, maar dat hoeft niet per se beperkend te zijn. Verder laat de fabrikant weten dat je de lampen ook aan het plafond kunt ophangen.

Je bepaalt zelf welke kleuren de Nanoleaf Lines laat zien. Daarnaast is er een Motion-skill, die 22 opties aanbiedt. Met die skill kunnen de led-lampen reageren op de muziek die op dat moment afgespeeld wordt. Philips Hue biedt overigens tegenwoordig een soortgelijke functie aan, direct in de app. Daarnaast koppel je dit systeem aan een beeldscherm, waardoor de kleuren reageren op wat er op het scherm gebeurt.

Wat ook goed is om te weten: het systeem werkt als een verlengstuk voor je Thread-netwerk. Tot slot is het systeem compatible met Apple HomeKit, Google Assistent, Amazon Alexa, IFTTT en Samsung SmartThings — je hebt hier bovendien geen hub voor nodig, want Lines werkt met wifi.

Prijs en beschikbaarheid

De starterkit van Nanoleaf Lines kost 199,99 euro. Daarin zit alles wat je nodig hebt om te kunnen beginnen. Een uitbreidingspakket kost 59,99 euro, met daarin drie lijnen en koppelingen. De producten zijn nu vooruit te bestellen.