Nanoleaf presenteert Outdoor Lights en Matter GU10-spotje

We gebruiken voor het gemak maar even de kortere naam Nanoleaf Outdoor Lights, want de volledige naam is namelijk Nanoleaf Matter Smart Multicolor Permanent Outdoor Lights. De naam maakt gelukkig wel een hoop duidelijk. Het gaat hier om slimme buitenverlichting die je permanent kunt ophangen. Ze kunnen zowel wittinten als 16 miljoen kleuren weergeven en dan natuurlijk met een Nanoleaf-sausje erover om de slimme verlichting volledig naar wens samen te stellen met diverse kleuren, scenes en thema’s. Ook is er ondersteuning voor de smarthomestandaard Matter. Volgens Nanoleaf zijn deze Outdoor Lights makkelijk te plaatsen en kunnen ze tegen regen, sneeuw of een felle zon.

Naast de Nanoleaf Outdoor Lights lanceert het merk ook een nieuwe Matter-lamp met de, en daar gaan we weer met een lange naam, Nanoleaf Essentials Matter & Wi-Fi GU10 Smart Bulb. Een slim GU10-spotje met Matter-ondersteuning dus. Ook dit model kan wittinten en alle kleuren van de regenboog weergeven. Naast Wi-Fi en Matter is er ook ondersteuning voor bluetooth, dus je bent erg flexibel qua protocol. Ook hier kun je routines, schema’s en scenes toepassen in combinatie met de Nanoleaf-app.

Prijs en beschikbaarheid

De starterkit van de Permanent Outdoor Lights kost 199,99 euro. Hiervoor krijg je 15 meter tot je beschikking. Expansion Packs kosten 49,99 euro per vijf meter en je kunt maximaal 45 meter aansluiten. Het nieuwe GU10-spotje kost 14,99 euro.

Lees meer over Nanoleaf.