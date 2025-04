Nanoleaf lanceert unieke bureaulamp met laadstation

De Nanoleaf Pegboard Desk Dock is een 3-in-1 product. Het is een bureaulamp, biedt opslagruimte en is een laadstation voor je telefoon of gamecontrollers. Dit product is echt ontworpen voor gamers, maar je kan het natuurlijk op ieder bureau zetten. In eerste instantie is het een bureaulamp, maar dan met een Nanoleaf-sausje. Het is een staande rechthoek met verlichting aan bijna de gehele voorkant. Je kunt zestien miljoen kleuren weergeven, scenes laten tonen of de verlichting mee laten bewegen op muziek of de actie laten volgen op je monitor.

Draaien we de lamp om, dan zien we diverse gaatjes voor opbergruimte, maar het biedt ook een unieke kijk op de verlichting. Diverse accessoires kun je op deze manier ophangen om je telefoon, je gamecontroller, gamingheadset of andere producten netjes op te bergen. Tot slot biedt het product een laadstation middels één usb-a en twee usb-c poorten. Ook biedt het ruimte om kabels netjes weg te werken en zo een opgeruimd bureau te creëren. De Nanoleaf Pegboard Desk Dock is volgens Nanoleaf volledig plug-and-play en via de Desktop App van het merk kun je de verlichting en andere opties bewerken. Je kunt dit product overigens niet via de smartphone-app van Nanoleaf bedienen.

Prijs en beschikbaarheid

De Nanoleaf Pegboard Desk Dock is per direct verkrijgbaar als pre-order voor 69,99 euro via de website van Nanoleaf. In de pre-order krijg je 10 euro korting.