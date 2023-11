Dit zijn de Nanoleaf Smart Holiday String Lights

Bij Nanoleaf denk je direct aan je eigen ontwerp. De led-lichtpanelen van het bedrijf, zoals de Nanoleaf Lines of de Nanoleaf Canvas, kun je in de vorm plaatsen zoals jij dat wil en ook kun je met allerlei te downloaden effecten en scenes de ideale sfeer in huis halen. Ook heb je vaak de mogelijkheid om je eigen lichteffecten te maken in de Nanoleaf-app. We zijn dan ook heel benieuwd of ditzelfde Nanoleaf-sausje ook bij de Smart Holiday String Lights te vinden is. Het begint al goed. De feestverlichting komt met 250 individuele ledjes, is twintig meter lang en kan meer dan 16 miljoen kleuren weergeven. Het grote voordeel is dat je de lichtslang zowel binnen in je kerstboom als buiten kunt gebruiken. Enigszins oppassen buiten is wel aan te raden met IP44 waarmee de lampjes spatwaterdicht zijn.

Je bedient de lichtslang via de Nanoleaf-app en je hebt volop keuze uit voorgeprogrammeerde scenes. Kies uit 9 speciale Scenes voor de feestdagen zoals Holiday Magic of Crackling Fireplace of ga zelf aan de slag om leuke lichtscenes te maken. De lichtslang zelf is een gradient lichtslang en dat betekent dat er meerdere kleuren tegelijk weergegeven kunnen worden. Kleuren kunnen dus ook in elkaar over lopen. Synchroniseren met je favoriete kerstmuziek kan ook dankzij de Rhythm Music Visualizer, waarbij de lichten automatisch meekleuren op de maat van de muziek. Screen Mirror is ook terug, waarbij de kleur van het tv-scherm of je monitor overgebracht kan worden naar de Smart Holiday String Lights. Leuk in combinatie met de Nanoleaf 4D en Sync+-functie om ook je favoriete kerstfilms op te leuken.

Tot slot is het belangrijk om te weten dat dit de eerste slimme kerstverlichting is dat werkt met de nieuwe smarthomestandaard Matter. Je kunt ze bedienen via wifi, bluetooth en Matter over Wi-Fi. De Nanoleaf Essentials Smart Holiday String Lights is per direct verkrijgbaar voor 119,99 euro. Kijk voor meer informatie op de website van Nanoleaf.