Philips Hue Bridge heeft vanaf nu ondersteuning voor Matter

Eind augustus werd al bekend dat Signify deze maand eindelijk met Matter-ondersteuning voor de Philips Hue Bridge zou komen. Wanneer precies was echter onduidelijk, maar inmiddels weten we dat de ondersteuning nu live is. Wanneer je in de Philips Hue-app naar Instellingen > Smarthome > Aan de slag > Andere apps gaat, dan zie je dat je de Hue Bridge met een andere app kunt bedienen. Ook vinden we de tekst ‘Je Hue Bridge is geüpdatet en werkt nu met Matter.’

Nu de Hue Bridge compatibel is met Matter wordt het eenvoudiger om de producten van Hue te koppelen aan smarthomehubs en platformen van andere fabrikanten. Producten die Matter-compatibel zijn kunnen eenvoudiger met elkaar communiceren waardoor in de toekomst veel meer smarthome-apparaten samen kunnen werken. En wil je dat voorlopig nog helemaal niet? Dan is dat natuurlijk ook goed. Je kunt de Philips Hue-app ook gewoon gebruiken zoals je gewend bent.

Meer over Matter

Ook zo moe van smarthome-apparaten die niet met elkaar kunnen samenwerken? De nieuwe smarthomestandaard Matter moet hier een einde aan maken en in principe ‘alles-met-alles’ kunnen verbinden, ook al gaat het uitrollen nog niet overal even soepel. Benieuwd naar wat Matter precies is? Lees dan onderstaand achtergrondartikel over de standaard.