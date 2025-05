Panasonic presenteert 2025 lcd led tv line-up

Afgelopen week heeft Panasonic in Duitsland zijn de tv line-up voor 2025 getoond. De Japanse fabrikant komt met nieuwe oled-modellen en nieuwe led-modellen. Eerder schreven we al over de nieuwe oled-tv’s van Panasonic en in dit artikel kijken we naar de led-modellen. We lichten de belangrijkste features per model uit.

Panasonic W95B Serie (topmodel)

Beeld: Mini LED-scherm met verbeterde double area control, een breed kleurenspectrum backlightsysteem en een realtime kleurafstemmingssysteem. Meer dan 2,5 keer zoveel backlightzones ten opzichte van voorgaande modellen voor verbeterd contrast en detail. Hybrid Tone Mapping-technologie voor natuurgetrouwe HDR-weergave zonder kleurvervaging in heldere delen. Ondersteunt Prime Video Calibrated Mode. Calman Ready-compatibel voor professionele kleurkalibratie.

Mini LED-scherm met verbeterde double area control, een breed kleurenspectrum backlightsysteem en een realtime kleurafstemmingssysteem. Meer dan 2,5 keer zoveel backlightzones ten opzichte van voorgaande modellen voor verbeterd contrast en detail. Hybrid Tone Mapping-technologie voor natuurgetrouwe HDR-weergave zonder kleurvervaging in heldere delen. Ondersteunt Prime Video Calibrated Mode. Calman Ready-compatibel voor professionele kleurkalibratie. Processor: HCX Pro AI Processor MK II met 4K Remaster Engine voor verbeterde helderheid van streaming content en ruisonderdrukking.

HCX Pro AI Processor MK II met 4K Remaster Engine voor verbeterde helderheid van streaming content en ruisonderdrukking. Geluid: Dynamic Theatre Surround Sound met een ingebouwde subwoofer van 20 W en Dolby Atmos voor een meeslepende audio-ervaring.

Dynamic Theatre Surround Sound met een ingebouwde subwoofer van 20 W en Dolby Atmos voor een meeslepende audio-ervaring. Gaming: Game Mode Extreme, HDMI 2.1 met 144 Hz verversingsfrequentie, AMD FreeSync Premium-technologie voor vloeiende beelden zonder tearing en lage input lag. True Game Mode met kleuraccuratesse voor games en gespecialiseerde Game Sound Modes. Game Control Board voor snelle toegang tot game-instellingen.

Game Mode Extreme, HDMI 2.1 met 144 Hz verversingsfrequentie, AMD FreeSync Premium-technologie voor vloeiende beelden zonder tearing en lage input lag. True Game Mode met kleuraccuratesse voor games en gespecialiseerde Game Sound Modes. Game Control Board voor snelle toegang tot game-instellingen. Smart Features: Ingebouwde Fire TV met toegang tot streamingdiensten en apps, gepersonaliseerde aanbevelingen en Alexa-integratie voor spraakbediening. Fire TV Ambient Experience.

Ingebouwde Fire TV met toegang tot streamingdiensten en apps, gepersonaliseerde aanbevelingen en Alexa-integratie voor spraakbediening. Fire TV Ambient Experience. Connectiviteit: Penta Tuner (satelliet, ether, kabel, IPTV, TV to IP), USB Recording, geavanceerde Channel Editor, compatibel met Apple AirPlay en Apple Home.

Panasonic W93B Serie

Beeld: 144-Hz HDR Bright Panel Pro-scherm met een breed kleurenpalet en LED-achtergrondverlichting voor consistente helderheid en contrast. Ondersteunt Prime Video Calibrated Mode. Calman Ready-compatibel.

144-Hz HDR Bright Panel Pro-scherm met een breed kleurenpalet en LED-achtergrondverlichting voor consistente helderheid en contrast. Ondersteunt Prime Video Calibrated Mode. Calman Ready-compatibel. Processor: HCX Pro AI Processor MK II met 4K Remaster Engine. Ondersteunt Dolby Vision IQ voor dynamische aanpassing van het HDR-beeld op basis van content en omgevingslicht.

HCX Pro AI Processor MK II met 4K Remaster Engine. Ondersteunt Dolby Vision IQ voor dynamische aanpassing van het HDR-beeld op basis van content en omgevingslicht. Geluid: Dolby Atmos voor een meeslepende audio-ervaring.

Dolby Atmos voor een meeslepende audio-ervaring. Gaming: Game Mode Extreme, HDMI 2.1 met 144 Hz verversingsfrequentie, AMD FreeSync Premium-technologie en lage input lag. True Game Mode en Game Sound Modes. Game Control Board.

Game Mode Extreme, HDMI 2.1 met 144 Hz verversingsfrequentie, AMD FreeSync Premium-technologie en lage input lag. True Game Mode en Game Sound Modes. Game Control Board. Smart Features: Ingebouwde Fire TV met Alexa-integratie en Fire TV Ambient Experience.

Ingebouwde Fire TV met Alexa-integratie en Fire TV Ambient Experience. Connectiviteit: Penta Tuner, USB Recording, geavanceerde Channel Editor, compatibel met Apple AirPlay en Apple Home.

Panasonic W85B Serie

Beeld: Verbeterd 120-Hz LED-scherm met HDR Bright Panel Plus en een breed kleurenpalet. Ondersteunt Dolby Vision HDR-technologie.

Verbeterd 120-Hz LED-scherm met HDR Bright Panel Plus en een breed kleurenpalet. Ondersteunt Dolby Vision HDR-technologie. Processor: HCX-processor.

HCX-processor. Geluid: Dolby Atmos voor een meeslepende audio-ervaring.

Dolby Atmos voor een meeslepende audio-ervaring. Gaming: Game Mode Extreme, AMD FreeSync Premium-technologie, ondersteunt HDMI 2.1 en HFR/VRR tot 120 Hz voor een zeer lage input lag. Game Control Board.

Game Mode Extreme, AMD FreeSync Premium-technologie, ondersteunt HDMI 2.1 en HFR/VRR tot 120 Hz voor een zeer lage input lag. Game Control Board. Smart Features: Ingebouwde Fire TV met Alexa-integratie en Fire TV Ambient Experience.

Ingebouwde Fire TV met Alexa-integratie en Fire TV Ambient Experience. Connectiviteit: Compatibel met Apple AirPlay en Apple Home. My App-knop op de afstandsbediening voor snelle toegang tot voorkeursinstellingen.

Alle modellen zijn voorzien van FILMMAKER MODE voor een weergave die de intentie van de contentmakers respecteert. De beschikbaarheid van het nieuwe Panasonic Premium TV LED-assortiment met ingebouwde Fire TV (W95B, W93B en W85B series) wordt op een later moment in 2025 bekendgemaakt.