Tuya: de smarthomegigant achter de schermen wordt steeds groter

Groot smarthome-platform

Tuya is een Amerikaans-Chinees bedrijf en is opgericht door ex-medewerkers van Alibaba. Alibaba ken je onder andere van Aliexpress en de Alibaba Cloud. Het groepje ex-medewerkers had dus voldoende ervaring met een dergelijk groot platform en de stap werd dan ook gezet naar een eigen bedrijf. Tuya bestaat nog maar enkele jaren, maar heeft inmiddels kantoren in de Verenigde Staten, Duitsland, India, Japan en China. Tuya stelt fabrikanten in staat om in slechts een paar stappen een smarthome-oplossing te ontwikkelen en heeft op dit moment 510.000 klanten (ontwikkelaars) in ruim 200 verschillende landen. Het bedrijf biedt 2.200 productcategorieën aan en de producten worden in meer dan 100.000 winkels wereldwijd verkocht. Hiermee is dit platform één van de grootste smarthome-platformen ter wereld te worden.

Tuya maakt zelf geen smarthome-producten, maar zorgt voor de achterliggende techniek en het cloudverkeer via het 4A IoT Platform. Het levert hardwaretoegang tot netwerkmodules, de achterliggende cloud en software om je eigen app te ontwikkelen. Het bedrijf is echter wel veel meer dan dat. Sterker nog, iedereen kan via Tuya een eigen smarthome-lijn beginnen. Het bedrijf werkt samen met duizenden fabrikanten (veelal Chinese bedrijven) waarmee je via het achterliggende platform direct in zee kunt gaan om je eigen serie producten op te zetten.