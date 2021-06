Nieuwe Nanoleaf-panelen zien er ook goed uit wanneer je ze niet gebruikt

Nanoleaf, een bekende fabrikant van slimme verlichtingssystemen, heeft Elements gepresenteerd. Dit is een nieuwe serie slimme lichtpanelen, die voorzien zijn van een houten afwerking. Daardoor moeten ze er ook goed uitzien wanneer je ze niet gebruikt.

De hexagonen panelen gloeien aan de achter- en voorkant. Je kunt ze voorzien van verschillende lichteffecten. Dat kan één van de elf effecten zijn die de fabrikant aanbiedt, maar in de app kun je ook zelf effecten samenstellen. De panelen bieden geen kleur, maar alleen wittinten aan. Verder kun je ze laten reageren op je muziek en is het mogelijk dat ze gedurende de dag de juiste hoeveelheid licht tonen. Denk dan bijvoorbeeld aan de dure Dyson-lamp voor op het bureau of voor in de woonkamer.

De lampen zijn nu te koop in de Verenigde Staten. Het is niet duidelijk wanneer ze naar Nederland komen. In de VS kost het basispakket 299,99 dollar, terwijl add-ons, bestaande uit drie panelen, 99,99 dollar kosten. Het basispakket biedt overigens zeven panelen aan.

Bovendien bieden de nieuwe lampen van Nanoleaf ondersteuning voor Thread aan. Daardoor kunnen de lampen ook gebruikt worden als speciale routers voor in het Threadnetwerk dat je mogelijk al in huis hebt. De lampen versterker het signaal van je thuisnetwerk, waardoor andere apparaten verderop ook van een strakke verbinding kunnen genieten. Thread is overigens onderdeel van Matter, een nieuw soort smarthomeplatform. Via dat platform kunnen heel veel apparaten met elkaar communiceren, ongeacht de fabrikant.