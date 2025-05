Nanoleaf presenteert Rope Light en Solar Garden Light

Nanoleaf is natuurlijk bekend vanwege de unieke verlichtingsproducten en dit keer worden er opnieuw twee producten aan het assortiment toegevoegd, de Rope Light voor binnen en de Solar Garden Light voor buiten.

Dit is de Nanoleaf Rope Light

De Nanoleaf Rope Light is een flexibele lichtslang die je zelf kunt buigen en vormgeven in het gewenste design. Dit model kan dynamisch kleuren weergeven, wat betekent dat kleuren in elkaar over kunnen lopen (gradient) en er tegelijkertijd meerdere kleuren weergegeven kan worden. Deze flexibele lichtslang heeft een lengte van vijf meter en komt met de bekende Nanoleaf-eigenschappen met duizenden verschillende scenes en effecten vanuit de Nanoleaf-app. De Nanoleaf Rope Light kan ook gebruikt worden in combinatie met de Nanoleaf Desktop App of de 4D Sync+ technology van het merk. Installeren kan via wifi, bluetooth of Matter-Over-Wi-Fi.

Dit is de Nanoleaf Solar Garden Light

Wil je je tuin deze zomer van verlichting voorzien? Dat kan met de Nanoleaf Solar Garden Light. Dit is het eerste product van Nanoleaf op zonne-energie. Het is voorzien van een IP65-rating en daarmee waterbestendig en komt met acht ledjes per armatuur. Je kunt kiezen uit acht verschillende RGB-kleuren en 11 presets met geanimeerde scenes om je tuin fraaier te maken in het donker. Naast kleur kan je ook kiezen uit diverse wittinten variërend van warme tot koude wittinten.

Het zonnepaneel wordt overdag opgeladen en zodra het donker begint te worden gaan de lampen aan. Je kunt een timer zetten voor 4, 6 of 8 uur branden. Naast zonne-energie kan je ook opladen via usb-c. Er wordt ook een afstandsbediening meegeleverd om vanuit huis de lampen te bedienen. Let wel: de Nanoleaf Solar Garden Light werken niet met de Nanoleaf-app.

Prijs en beschikbaarheid

De Nanoleaf Rope Light is per direct beschikbaar voor 89,99 euro. De Solar Garden Light komt in een 2-pack en heeft een adviesprijs van 59,99 euro.