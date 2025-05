Hoe gemeten?

Figuur 3: Bij veel versterkers gaan de vervormingsbijdragen oplopen bij toenemende frequentie, zoals blijkt uit de meting door Rens Tellers. De verschillende kleuren horen bij de verschillende harmonischen (2 t/m 5).

Dan moeten we nog weten hoe de harmonische vervorming gemeten wordt. De normale gang van zaken is dat de uitgang wordt belast met een weerstand van 4 of 8 ohm en dan wordt bij een bepaalde frequentie en een bepaald uitgangsvermogen de bijdrage van de harmonischen gemeten. Maar dat is een grove simplificatie van de bedrijfsomstandigheden van een versterker. Allereerst varieert bij muziek het geleverde uitgangsvermogen sterk, waardoor de voeding niet constant belast wordt, maar bij dit soort metingen wel. Als de voeding een beperkte capaciteit heeft, laat zich dat wel horen bij luistertests, maar dat is niet in de metingen terug te vinden. In veel recensies in ‘Music Emotion’ wordt dan ook aandacht besteed aan een betere voeding als de fabrikant die aanbiedt. Dat is niet voor niets…

Maar het meten met een weerstand heeft nog een andere beperking: een ‘echte’ luidspreker is namelijk helemaal geen vaste weerstand, de impedantie slingert alle kanten uit, zowel qua grootte als qua fase. Een voorbeeld staat in figuur 4, de meting van een tweeweg basreflex systeem van 8 ohm, en we zien dat de impedantie slingert tussen 6,5 en 26 ohm, de fase tussen -33 en +43 graden. Een weerstand heeft uiteraard een constante impedantie (bijvoorbeeld van 4 of 8 ohm) en een fase van 0 (nul) graden over het gehele frequentiebereik. Dat de versterker zich met een luidspreker-belasting hetzelfde zou gedragen als met een weerstand, is in het beste geval wensdenken. In werkelijkheid kunnen er grote gehoormatige verschillen optreden. Maar het hangt af van het ontwerp van de versterker hoe deze reageert op de complexe impedantie van de luidspreker. Waarschijnlijk liggen dit soort effecten ten grondslag aan de noodzaak om versterker en luidspreker gehoormatig te ‘matchen’ voor een optimaal resultaat. Kortom, het meten van de harmonische vervorming gebeurt onder omstandigheden die sterk afwijken van de normale bedrijfscondities en dus kan er geen enkele voorspellende betekenis aan toegekend worden.