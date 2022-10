Dirigera: nieuwe Matter-ready smarthomehub van Ikea kost 60 euro

Meubelgigant Ikea komt volgende maand met een nieuwe smarthomehub. Het gaat om de Dirigera, die tweemaal zo duur is als de vorige smarthomehub. Hij is verkrijgbaar voor 59,99 euro, het dubbele van de eerdere smarthomehub Trådfri.

IKEA

Ikea geeft aan dat hij inderdaad wat duurder is, omdat hij ook meer mogelijkheden en functies heeft. Dus hoewel hij de helft duurder is, koop je daarvoor wel een hub die klaar is voor de nieuwe Matter-smarthomestandaard. Hij is weliswaar een maand te laat, Ikea heeft nu de verkooppagina online gezet en dat betekent dat het smarthome-ecosysteem van de Scandinavische meubelwinkel binnenkort net even iets breder inzetbaar wordt. In Nederland is het product nog niet te vinden op de website, maar dat laat vast niet meer lang op zich wachten. In Duitsland, Spanje en Noorwegen is de hub al gespot (met dank aan Tech Gaming Report).

Ikea schrijft: “Als je meer dan één slim product van IKEA hebt, kun je met de DIRIGERA Hub en de IKEA Home smart app een allround smart home creëren. Een slimmer huis maakt je leven gemakkelijker.“ Ook geeft het aan dat het een nieuw, beter alternatief is voor de Trådfri-smarthomehub. De verkopen starten in november.

Advertentie

Matter-smarthomestandaard

Die Matter-smarthomestandaard wordt ondersteund door veel grote bedrijven, waaronder Apple, Google en Amazon. Het is echter niet duidelijk wat Ikea verder van plan is met Matter. Welke andere Ikea-producten uit de smarthomelijn krijgen de mogelijkheid om zich binnen het Matter-ecosysteem te bewegen? In ieder geval ondersteunt de Dirigera-hub naast de Matter-standaard ook de protocollen wifi, Zigbee en Thread. Dirigera kan zelfs functioneren als Thread-router. Het apparaat is wat kleiner dan Trådfri en bevat een ethernetpoort en een USB-C-poort om hem van stroom te voorzien.

Wel heeft Ikea alvast beloofd dat er een nieuwe Home Smart-app komt om de hub te bedienen.

Wil je meer weten over de smarthomestandaard Matter? Lees dan onze speciale Matter-pagina.