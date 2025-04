Philips TV’s ondersteunen nu ook HDR10+

Netflix heeft een belangrijke stap gezet in de verbetering van de kijkervaring door de geleidelijke uitrol van HDR10+ streaming. In tegenstelling tot het standaard HDR10, dat statische metadata gebruikt, past HDR10+ de helderheid en het contrast dynamisch aan, scène per scène. Dit resulteert in een meer meeslepende en realistische kijkervaring, met diepere zwarttinten, helderdere kleuren en meer detail in zowel de donkere als de lichte delen van het beeld. Ook voor bezitters van een Philips TV vanaf 2022 is dit goed nieuws, aangezien deze modellen klaar zijn voor de ‘nieuwe’ standaard.

De techniek achter HDR10+

HDR10+ maakt het mogelijk om de weergave scène per scène aan te passen op basis van de dynamische metadata. Dit betekent dat elke scène geoptimaliseerd wordt voor een zo realistisch mogelijke weergave. De technologie is een directe concurrent van Dolby Vision, een andere populaire HDR-standaard. Met de steun van Netflix wint HDR10+ aan momentum, en ook andere streamingdiensten, zoals Amazon Prime Video en Apple TV, ondersteunen de standaard al. Disney+ volgt in 2025.

Netflix en Philips

Netflix ondersteunt nu drie HDR-formaten: HDR10, HDR10+ en Dolby Vision. Als een tv zowel HDR10+ als Dolby Vision ondersteunt, kiest Netflix voor Dolby Vision. Ongeveer de helft van de HDR-catalogus van Netflix is al beschikbaar in HDR10+. Netflix eist dat tv’s die gebruik willen maken van HDR10+ ook de AV1-videocodec ondersteunen. Samsung 2025 modellen ondersteunen deze technologie ook, en oudere modellen zullen in de toekomst ook toegang krijgen.

Philips TV-modellen vanaf 2022, met name de 8- en 7-serie met Google TV of Titan OS, ondersteunen HDR10+. Philips televisies die geen Dolby Vision ondersteunen, zullen gebruik maken van HDR10+ van Netflix.