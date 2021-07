De grote FWD slimme lampentest – deel 2: kleurtemperatuur en kleur

Slimme lampen zijn een onmisbaar onderdeel van het slimme huis en zijn één van de populairste smarthome-producten. Inmiddels zijn er zoveel verschillende merken verschenen en kun je op vrijwel iedere hoek van de straat een slimme lamp aanschaffen. Helemaal nu winkelketens als Action, Kruidvat, Hema en Lidl ook diverse smarthome-producten verkopen. Hoe verhouden deze slimme lampen zich ten opzichte van merken als Philips Hue en Innr? En hoe zit het met de slimme lampen van IKEA, WiZ en AduroSmart? Tijd voor een vergelijkende slimme lampentest.

In de grote FWD slimme lampentest gaan we negen merken met elkaar vergelijken in drie verschillende delen. Gisteren kon je het eerste deel lezen, waarbij we keken naar de lichtopbrengst bij wit licht en gekleurd licht. Vandaag gaan we verder met de kleurtemperatuur en kleur. We kijken hierbij wederom naar dezelfde kleurenlampen met grote fitting (E27), omdat die zowel verschillende wittinten als kleur weer kunnen geven. Bovendien hebben alle onderstaande merken een kleurenlamp van 806 lumen. Zo kunnen we een gelijk speelveld creëren. In deel 2 van deze slimme lampentest gaan we wederom de volgende E27-kleurenlampen vergelijken:

Merk Kleurtemperatuur Protocol Prijs per stuk* Philips Hue White Ambiance and Color 2200K – 6500K ZigBee €59,99 Innr Smart Bulb Colour 1800K – 6500K ZigBee €29,99 AduroSmart Tunable Colour 2200K – 6500K ZigBee €29,95 IKEA TRÅDFRI 2700K ZigBee €17,95 WiZ A.E27 LED 2200K – 6500K WiFi €17,99 LSC Smart Connect (Action) Smart LED 1800K – 2700K WiFi €6,95 Hema Smart LED RGB 2200K – 4000K WiFi €12,00 Kruidvat Smart RGB led lamp 2700K – 6500K WiFi €7,49 Lidl Smart Home Colour Bulb 2200K – 6500K ZigBee €12,99

*Voor de prijzen pakken we de verkoopadviesprijs van één slimme lamp. Let op dat een duopack of starterspakket vaak relatief veel goedkoper is.

De slimme lampen worden aan verschillende tests onderworpen. In het eerste deel dat gisteren is verschenen lees je de objectieve test met een lichtmeter. Op papier hebben alle lampen een lichtopbrengst van 806 lumen, dus zou de lichtmeter bij vrijwel alle lampen hetzelfde moeten meten. Al snel bleek dat in ieder geval niet te kloppen en dat leverde een aantal verrassende resultaten op. De geclaimde 806 lumen gaat overigens om wit licht (ook bij kleurenlampen). Uiteraard keken we ook naar de lichtopbrengst bij gekleurd licht.

Vandaag staat het tweede deel van de grote FWD slimme lampentest op het programma. In dit artikel kijken we naar de kleurtemperatuur bij wit licht en de kleuren bij gekleurd licht. De kleurtemperatuur wordt uitgedrukt in Kelvin. Voor wittinten zorgt 2000K bijvoorbeeld voor warm, geel licht. 6500K zorgt voor koud, blauw licht. Ondanks dat fabrikanten vaak claimen een hele reeks kleurtemperaturen te ondersteunen, zien we in onze praktijktests vaak veel verschil en kan de ene lamp veel warmere tinten tonen dan de lamp van een ander merk. We proberen dit resultaat aan de hand van foto’s aan je duidelijk te maken. Daarnaast kijken we in dit artikel naar de kleuren zelf. Lichtopbrengst is natuurlijk één ding, maar welke lamp geeft de mooiste kleuren weer?

Tot slot kijken we morgen in het derde deel van de grote FWD slimme lampentest naar de prijs-kwaliteitsverhouding. De lampen in deze test verschillen nogal qua prijs. Je koopt een lamp van Philips Hue voor 59,99 euro, terwijl je voor dat bedrag ook negen keer een kleurenlamp van LSC Smart Connect van winkelketen Action kunt kopen. Voor dit onderdeel nemen we ook andere zaken mee, waaronder de gebruiksvriendelijkheid van de app van de fabrikant, het protocol, de verdere mogelijkheden en de bouwkwaliteit van de lamp. Ook komen we met een eindconclusie. Wat is nu eigenlijk de beste slimme lamp?