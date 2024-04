Een smarthome met wifi als protocol: alles wat je moet weten

Nadelen van wifi als protocol voor je smarthome

Dit voordeel is tevens een nadeel. Veel apparaten in huis maken al gebruik van je wifi-netwerk. Denk aan computers en laptops, smartphones en eventuele tablets. Hoe groter het gezin, des te meer personen ongetwijfeld gebruik maken van dit netwerk met één of meerdere apparaten. Begin je dan ook nog met smarthome-apparaten met wifi als protocol, dan kunnen er al snel ruis en storingen op het netwerk optreden. De meegeleverde router van je provider blinkt vaak niet uit in snelheid en capaciteit. Dit is vanuit het oogpunt van de provider logisch. Het moet nu eenmaal zo goedkoop mogelijk.

Wifi is daarnaast behoorlijk energievretend. Apparaten zoals bewegingssensoren, deur- en raamsensoren of slimme sloten met een batterij zijn behoorlijk snel leeg als deze communiceren via wifi. Dit hebben we gezien bij de bewegingssensor van LSC Smart Connect van de Action. Het bedrijf gebruikt het Tuya-platform als basis, maar werkt verder volledig via je eigen wifi-netwerk. De bewegingssensor werkt daarom met een time-out functie. Eenmaal geactiveerd duurt het een paar minuten voordat deze weer opnieuw ingeschakeld kan worden. Dit komt puur door wifi als protocol. Zou de bewegingsmelder altijd ‘aan’ staan, dan zul je al snel grootverpakkingen batterijen in moeten slaan (of anders de opladers bij de hand moeten handen).

Waar protocollen als Z-Wave en ZigBee dus in feite een netwerk aanmaken naast je wifi-netwerk, daar gaat alles bij wifi als smarthomeprotocol op één hoop. Dat is geen probleem als je slechts een paar producten wilt aanschaffen voor je huis, dat moet je router nog wel aan kunnen. Wil je echter je hele huis voorzien van producten met wifi als protocol, dan zul je al snel met storingen en inactieve apparaten te maken krijgen. Je zult dan dus alsnog een snellere (mesh)router (eventueel met extra nodes voor volledige dekking in je huis) met een grotere capaciteit moeten kopen of over moeten schakelen naar een ander protocol. Waar vroeger wifi volop gebruikt werd door fabrikanten als hoofdprotocol, daar hebben andere protocollen tegenwoordig vaker de voorkeur.