De best gelezen artikelen, reviews en tips van 2021 (mobile)

Achtergronden en tips

Samsung is en blijft een zeer belangrijke speler op mobile gebied. Dat laat ook wel het best gelezen achtergrondartikel zien van het afgelopen jaar. Heel veel mensen waren op zoek naar de verschillen tussen de Samsung Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra. Niet gek, aangezien die smartphones mettertijd wat goedkoper zijn geworden. Daarnaast zijn mensen op zoek naar de beste smartphones in het algemeen, en met reden. Een goede smartphone heb je niet zomaar. Er zijn verschillende parameters waar die aan kan voldoen en in dit overzicht nemen we die mee.

Laten we niet vergeten dat tablets – en het bijbehorende beste tablets-artikel – erg in trek zijn. Dat komt onder meer door het coronavirus, omdat meer mensen thuiszitten en werken. Je kunt er op werken, je kunt er op gamen en je kunt er series op kijken — what’s not to love? Begin dit jaar lanceerde Google tevens de betaaldienst Google Pay, waarmee je digitale betalingen verricht. Veel mensen wilden weten hoe dit werkt en dat legt collega Tom haarfijn uit in dit stuk. Verder is de uitleg over de combinatie tv en tablet ook nog steeds razend populair op de website.

Het is opvallend dat er een stuk uit 2019 zo’n hoge notering heeft. Veel mensen hadden waarschijnlijk problemen met Gmail en het verwijderen van contacten, aangezien Contacten verwijderd op Android: met Gmail kun je ze terughalen echt heel hoog scoorde. Heel vervelend, maar dit is dus gewoon op te lossen. Ook zijn veel mensen geïnteresseerd in het installeren van apps vanuit onbekende bronnen en willen mensen nog steeds weten hoe je contacten blokkeert op WhatsApp. Tot slot is er een behoorlijke interesse voor Windows 11 en diens veranderingen.