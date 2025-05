FUJIFILM

Er zijn twee FUJIFILM powerzooms. De eerste is een wat simpel ogende kitlens FUJINON XC 15-45 mm F3.5 tot F 5.6 PZ met OIS aan boord. Het optisch bereik komt overeen met 23-69 mm (35 mm kleinbeeld). Opvallend is de hoge optische kwaliteit. Je zou dat niet verwachten bij een als kit meegeleverd of losse middelrange bulk zoom van rond de 249 euro. De zoombeweging verloopt via een zoomring waarbij draaien de interne motor traploos aanstuurt. Er is keuze tussen een constante of variabele zoomsnelheid. Het is wel even wennen om de juiste zoomtechniek onder de knie te krijgen. De behuizing is geheel van plastic.

Het gewicht bedraagt slechts 135 gram en gesloten is deze FUJIFILM PZ 44,2 mm lang. Bij het aanzetten wordt het objectiefje langer doch de uiteindelijke lengte blijft met twee extra centimeters langer bescheiden. Deze PZ zoom is geschikt voor landschappen portretten, overzichten en macro tot 5cm. Prijs: Als kitlens 100 euro, los bulk 249 euro.

Van een geheel andere orde is de FUJINON XF 18-120mm f/4 LM PZ WR. Een hoogwaardig asferisch objectief met EBC (meerlaagse coating). Het brandpuntbereik is kleinbeeld equivalent aan 27-183 mm en het diafragma blijft constant F4 over het gehele zoombereik. Je kunt op drie manieren in/uitzoomen:

1. Met een gewone soepel draaiende handmatige zoomring.

2. Met een flinke zoomring die de lineaire motor aanstuur. Met de druk op de draairing bepaalt de videofilmer de zoomsnelheid en richting.

3. Een tuimelschakelaartje dat na indrukken automatisch een vloeiend in- of uitzoomtraject aflegt. Bij een aantal hogere FUJIFILM modellen kan je het zoomen ook vanaf de body bedienen.

De optische prestaties van deze FUJINON PZ zijn relatief hoog. Er is geen focus breathing zichtbaar. Er is een goede optische beeldstabilisatie aan boord. De minimale scherpstelafstand is 60 cm. Een traploos diafragma en focus pulling zullen de cineasten ook waarderen. Het objectief is stof- en spatwaterdicht. De afmetingen bedragen 124 mm lang en 77 mm diameter bij een gewicht van 460 gram. De prijs is rond de 819 euro. (Zie ook eerdere review maart 2023 in Digital Movie)