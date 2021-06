Design en specificaties

De Sony Xperia 10 III draait op een Snapdragon 690-processor van Qualcomm. Dat is een processor met acht kernen, waarvan er twee geklokt zijn op 2,0 GHz en zes op 1,7 GHz. Het toestel wordt geleverd met 6 GB aan werkgeheugen en 128 GB aan interne opslagruimte. Als je wil dan kun je het geheugen uitbreiden met een micro-sd-kaart: die sleuf vind je in de simkaarttrede. Het toestel beschikt over Android 11 met een licht aangepaste softwareschil waar Sony-telefoons al jaren gebruik van maken. Verder is er usb-type-c en is er een koptelefoonaansluiting aanwezig.

Het toestel beschikt over wifi 5, bluetooth 5.1 (met ondersteuning voor aptX HD, goed voor draadloze muziek) en nfc, naast de standaard sensoren die je tegenwoordig verwacht op een smartphone. De accu beschikt over een vermogen van 4.500 mAh, die middels een 30W-oplader opgeladen wordt. Aan de rechterkant zit een vingerafdrukscanner, die vlot en accuraat reageert. Vanwege de positie van de scanner ben je enigszins beperkt in het registeren van je vingers, maar een kniesoor die daarop let. De Xperia 10 III is verkrijgbaar in zwart, wit, blauw en roze.

Kijkend naar het design van de smartphone dan valt op dat Sony weinig veranderingen doorgevoerd heeft. Het toestel is smal en lang en dat werkt in het voordeel: want daardoor ligt het lekker in de hand. Daar hoort wel een nadeel bij. Juist vanwege dat langwerpige karakter is het moeilijk om alles met één hand te bedienen. Daar hebben meer smartphones last van natuurlijk — maar bij de toestellen van Sony valt het door het design juist meer op. Gelukkig is er nog steeds een eenhandige modus die alles netjes en goed bereikbaar maakt.

Een opvallend aspect aan de Sony Xperia 10 III is het feit dat het water- en stofbestendig is. De 10 III beschikt namelijk over een ip65- en ip68-certificering, en dat is redelijk uniek in dit deel van de markt. Dat betekent dat je het toestel een half uur onder water gedompeld kan blijven, tot anderhalve meter diep. Laat je hem dus in bad of tijdens het afwassen in het water vallen, dan is er niet snel iets aan de hand. Hiermee laat Sony zien dat dit toestel in elk geval duurzaam is en ook niet snel schade oploopt bij dagelijkse gebeurtenissen.