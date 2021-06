Nieuwe tablet van Lenovo ook als externe monitor te gebruiken

Naast de nieuwe Lenovo Smart Clock 2 heeft het bedrijf ook een aantal nieuwe tablets gepresenteerd. Een interessant model is de Yoga Tab 13 die je ook als externe monitor voor je pc of laptop kunt gebruiken.

Lenovo Yoga Tab 13

Volgens Lenovo kunnen we de Yoga 13 zien als een draagbare bioscoop. De tablet beschikt over een nieuwe kickstand, waarmee je dit model dus overal kunt neerzetten waar je maar wilt. Dit is duidelijk het luxe model in de nieuwe aangekondigde serie met tablets, want de behuizing is voorzien van Alcantara, een zachte kunststof die in de kledingindustrie gebruikt wordt als alternatief voor suède. Dankzij de micro-hdmi-aansluiting kun je dit model ook gebruiken als externe monitor voor je pc of laptop.

De Yoga Tab 13 heeft een 13″-scherm met een resolutie van 2.160 bij 1.350 pixels, een Qualcomm Snapdragon 870-processor, 8 GB werkgeheugen en 128 GB of 256 GB opslaggeheugen. De tablet draait op Android 11 en komt met Quad JBL Speakers, een 10.000 mAh-batterij, 30W Quick Charge en ondersteuning voor Dolby Vision en Dolby Atmos.

Advertentie

Lenovo Yoga Tab 11

De Lenovo Yoga Tab 11 mist de micro-hdmi-aansluiting en is een betaalbaar alternatief voor de 13″-versie. De kickstand is hier ook aanwezig, maar de specificaties zijn iets minder snel. De Lenovo Yoga Tab 11 beschikt over een lcd-scherm van 11-inch in een resolutie van 2.000 bij 1.200 pixels, een MediaTek Heli G90T-processor en komt in twee configuraties met 4GB/128GB en 8GB/256GB. Ook kun je kiezen uit een wifi en lte-model.

De batterij heeft een capaciteit van 7.500 mAh met 20W Quick Charge. Ook dit model beschikt over Quad JBL Speakers en ondersteuning voor Dolby Atmos en Dolby Vision.

Drie traditionele tablets

Zoek je liever een tablet met een traditioneel design? Dan brengt het bedrijf ook nog drie andere tablets op de markt. Ten eerste is daar de Lenovo Tab P11 Plus, die qua specificaties vrijwel identiek aan de Lenovo Yoga Tab 11 is. Ook komt het bedrijf met de goedkope Lenovo Tab M7 en de Tab M8 (beide 3e generatie) met respectievelijk een 7″- en 8″-scherm.

Prijs en beschikbaarheid

De Lenovo Yoga Tab 13 kun je verwachten in juni 2021 voor een prijs van 799 euro. De Yoga Tab 11 verschijnt in juli van dit jaar voor 349 euro. De Lenovo Tab P11 Plus verschijnt ook in juli voor 299 euro. De goedkope Lenovo Tab M7 verschijnt nog deze maand voor 119 euro. De Tab M8 tenslotte heeft nog geen Europese datum en het is nog onduidelijk of we deze tablet in Europa gaan zien. Dit model verschijnt eerst op de Amerikaanse markt.