Oppo lanceert Oppo A54s met drievoudige camera voor 219 euro

De Oppo A54s is de nieuwste smartphone in de betaalbare A-serie van fabrikant Oppo. Dit nieuwe toestel komt met een 6,52-inch Eye Care Display. Het lcd-scherm is ontworpen met de focus op ooggezondheid en dimt en verheldert op basis van de lichtomstandigheden. De resolutie is 1.600 bij 720 pixels wat neerkomt op 269 pixels-per-inch. De verversingssnelheid van het toestel is 60Hz. Aan boord vinden we de MediaTek Helio G35 met 4 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen. De grote batterij heeft een capaciteit van 5.000 mAh. Je moet dus gemakkelijk een dag zonder opladen kunnen met dit toestel. Het toestel draait op ColorOS 11.1 dat is gebaseerd op Android 11.

Achterop de Oppo A 54s vinden we een drievoudige camera. De hoofdcamera heeft 50 megapixel en een diafragma van f/2.2. Ook is er ondersteuning voor digitale zoom. Daarnaast is er een monocamera van twee megapixel (f/2.4) en een macrocamera van twee megapixel (f/2.4). De selfiecamera vinden we voorop in een waterdruppel bovenaan het display. De selfiecamera gebruikt AI-verfraaiing voor betere foto’s en beschikt over acht megapixel.

Aan boord vinden we verder nfc, gps, 4g-ondersteuning en ruimte voor je nano-simkaart. Het toestel weegt 190 gram en is 163,8 mm x 75,6 mm x 8,4 mm qua afmetingen. De Oppo A54s is een iets minder rijk uitgeruste versie (en goedkoper) dan de reguliere Oppo A54 van eerder dit jaar.

Advertentie

Oppo A54s – Prijs en beschikbaarheid

De Oppo A54s is per direct beschikbaar in de kleuren Crystal Black en Pearl Blue. De verkoopadviesprijs is 219 euro.