MoFi is een naam die voor bepaalde audiofielen vereenzelvigd is met hoogwaardige vinyl-heruitgaven en aansluitend ook draaitafels en elementen. Het is echter meer dan dat, onder meer sinds de overstap van bekende luidsprekerontwerper Andrew Jones naar het bedrijf. Onder de noemer MoFi Electronics, waar je ook de platenspelers vindt, verschijnen van zijn hand nu ook luidsprekers. De eerste modellen, de SourcePoint 10 en 8, kon je met veel fantasie catalogeren als boekenplankmodellen. Wie ooit de SourcePoint 10 in het echt zag, zal bij dat woord vast zachtjes grinniken. Het is immers veeleer een grote rechthoek die op een lage stand thuishoort, zoals je in de jaren zeventig wel meer zag, en allesbehalve ‘klein’. Als je het zou parkeren op een boekenplank – sowieso geen ideale plaats voor een hedendaagse speaker – dan stort alles in.

De later voorgestelde SourcePoint 8 is meer van hetzelfde, maar dan gekrompen in de was. Toch blijft ook die junior best een grote speaker, wat ook z’n volwassen prestaties qua bassen verklaart. Deze MoFi-speaker was twee jaar geleden op bezoek in de testruimte en maakte indruk met z’n coherente maar ook warme weergave. Eigenlijk paste het qua sound helemaal bij de analoogminnende MoFi. Het pikte onderweg bovendien een EISA Award op, een erkenning voor het geslaagde design die Jones uit z’n mouw schudde.

In deze review bekijken we de SourcePoint 888. Een vloerstaander die heel duidelijk een sterke band heeft met de twee voorgaande MoFi Electronics-speakers, zowel qua design als techniek. Een grote speaker, maar tegelijkertijd ook conventionelere. Met z’n drie 8-inch drivers (en zo weet je meteen waar die ‘888’ vandaan komt) is het een toren die sommige mensen wellicht liever in de woonkamer zien verschijnen dan die rechthoekige 8 en 10.