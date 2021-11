Android 10 is wereldwijd de meest populaire Android-versie

Meest populaire Android-versie is wellicht niet het juiste woord, want er moet maar net een update beschikbaar zijn voor jouw toestel natuurlijk. Hoe dan ook, op 26,5 procent van alle Android-toestellen wereldwijd is Android 10 geïnstalleerd. Vlak daarachter op plek twee vinden we Android 11 op 24,2 procent van alle Android-toestellen. Vinden we dan Android 12 al op plekje drie? Nee. Het lijstje dat website 9to5google achterhaald heeft is al enkele weken oud en dus vinden we Android 12 er nog niet op terug. Op de derde plek staat Android 9.0, oftewel Android Pie, met 18,2 procent.

Vervolgens gaan we het lijstje precies af naar beneden met Android 8.0 Oreo met 13,7 procent, Android 7 en 7.1 Nougat met 6,3 procent, Android 6.0 Marshmallow met 5,1 procent, Android 5.0 Lollipop met 3,9 procent, Android 4.4 KitKat met 1,4 procent en geloof het of niet, maar zelfs Android 4.0 Jelly Bean wordt nog gebruikt. Deze hele oude versie van het besturingssysteem vinden we wereldwijd terug op 0,6 procent van alle Android-toestellen.

Android 10 zal minder populair worden

Het komende jaar zal Android 12 (zie afbeelding bovenaan) een snelle opmars gaan maken is de verwachting en zal Android 10 qua populariteit gaan verminderen. Uiteraard vinden we de nieuwste versie van het besturingssysteem terug bij de Google Pixel 6-serie, maar ook Samsung en Oppo zijn al actief bezig met het uitrollen van de nieuwste versie. Binnen nu en enkele weken zullen er dan al veel meer toestellen op de nieuwste versie van Android draaien.