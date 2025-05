Review: TCL 98C8K – 98-inch miniled-televisie

TCL 98C8K - Beeldverwerking

Ook dit jaar gebruikt TCL de Mediatek Pentonic 700 chipset als basis voor de AIPQ Pro processor, maar TCL lijkt er duidelijk in geslaagd om de prestaties wat verder aan te scherpen. We merken goede deinterlacing, en de tv herkent snel en correct verschillende video- en filmframerates. De ruisonderdrukking was al prima, maar leek ons licht verbeterd. Vooral de ruisonderdrukking voor MPEG-compressie, traditioneel een wat zwakker punt bij TCL, maakt vooruitgang. In de meeste testen wordt blokvorming daardoor nu goed weggewerkt. Enkel bij extreme gevallen blijft dat wat zichtbaar. Kleurbanden in zachte kleurgradiënten kon TCL vorig jaar al goed wegwerken, die prestaties zijn gebleven, al zet je de relevante instelling, “Superieure Gradatie”, best enkel in de laag stand. De hoogste stand elimineert te veel detail. In onze lastige Game of Thrones scène blijft er altijd een klein beetje strookvorming zichtbaar. Opvallend is dat de processor in HDR nagenoeg perfect kleurgradiënten kan weergeven, in veel gevallen zonder enige vorming van kleurbanden. De upscaling is goed, maar zorgt voor relatief zacht beeld, je kan de scherpte wat optrekken, maar niet veel hoger dan 10. Zeker voor dvd is het wat opletten om geen beeldfouten te accentueren, al kan de ruisonderdrukking daar veel goedmaken.

Het paneel heeft een meer dan behoorlijke bewegingsscherpte, maar kan natuurlijk niet aan OLED tippen. Het fijnste detail blijft verborgen. De motion interpolation heeft het soms wat lastig om heel snelle camerabeelden te volgen, zodat er wat schokken zichtbaar kunnen blijven. De C8K levert net als zijn voorgangers de optie om een 240Hz-mode te activeren (via de instelling ‘Dynamische versnelling’). Daarvoor lever je wel wat verticaal detail in, want intern halveert de processor dan de verticale resolutie van 2160 lijnen naar 1080 lijnen. Na alle nodige bewerkingen interpoleert het paneel dan de ontbrekende lijnen terug. Het detailverlies is erg beperkt, maar het is er wel. Je moet dus afwegen wat je het belangrijkst vindt. Voor sport zouden we die 240Hz-mode aanraden, voor film eerder niet.