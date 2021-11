Rocket League Sideswipe nu beschikbaar voor Android en iOS

En dat Rocket League Sideswipe is niet voor niets gekozen als titel. Dit keer is het ‘voetbal met auto’s’-spel namelijk niet in 3d, maar een 2d side-scrolling autovoetbalspel. Het scherm is je controller waarmee je de bal in het doel van de tegenstander probeert te krijgen met je auto, terwijl je ondertussen de meest halsbrekende stunts in de lucht uit moet halen om eerder bij de bal te zijn dan je tegenstander.

En het werkt eigenlijk verrassend goed. Je hebt dit keer maar één dimensie, maar ook in 2d heeft het spel de snelheid en actie van de grote broer op de spelcomputers en pc. Je begint met een tutorial, waarna je solo, tegen vrienden of twee tegen twee kunt spelen. Singleplayer en multiplayer dus. Rocket League Sideswipe is gratis te downloaden voor iOS en Android. Het spel bevat wel in-game aankopen en een optionele Rocket Pass voor cosmetische items, maar deze is niet verplicht en geeft je verder geen nadelen als je gewoon voor de gratis versie gaat.

Game is nog niet zo stabiel

We hebben het spel op de Pixel 6 gespeeld, maar de game crashed op de nieuwste smartphone van Google doorlopend. Dit lijkt een Pixel-kwaaltje te zijn, want op andere smartphones schijnen er minder problemen te zijn. Probeer Rocket League Sideswipe nu zelf voor iOS en Android.