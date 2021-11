Motorola Moto G200 5G

De Moto G200 5G is volgens Motorola één van de meest betaalbare toestellen met een Qualcomm Snapdragon 888 aan boord. Het toestel beschikt over een groot Max Vision lcd-scherm van 6,8-inch met een verversingssnelheid van 144 Hz en een resolutie van 2.460 bij 1.080 pixels. Naast de razendsnelle processor vinden we 8 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen aan boord. De batterij heeft een capaciteit van 5.000 mAh. Opladen kan met 33W.

Het toestel beschikt over drie camera’s aan de achterzijde. Een hoofdcamera van 108 megapixel (f/1.9), ultragroothoeklens van dertien megapixel (f/2.2) en een dieptesensor van twee megapixel. Voorop vinden we een selfiecamera van 16 megapixel terug. Het toestel verschijnt in de kleur Stellar Blue. Het besturingssysteem is Android 11.

Motorola Moto G51 5G

De Motorola Moto G51 5G heeft een Max Vision lcd-scherm van 6,8-inch met een verversingssnelheid van 120Hz en een resolutie van 2.400 bij 1.080 pixels. Aan boord vinden we de Qualcomm Snapdragon 480 Pro met 4 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen. De batterij van 5.000 mAh kun je opladen met 10W. Bluetooth 5.1 en een 3,5mm-koptelefoonaansluiting zijn aanwezig, evenals uiteraard 5g-ondersteuning.

Advertentie

Achterop vinden we drie camera’s. Een hoofdcamera van 50 megapixel (f/1.8), ultragroothoek van acht megapixel en een macrolens van twee megapixel. Het toestel beschikt over een selfiecamera van dertien megapixel. Kies uit de kleuren Indigo Blue en Bright Silver. Het besturingssysteem is Android 11.

Motorola G31

De Motorola G31 tenslotte is het goedkoopste toestel van de drie, maar beschikt verrassenderwijs als enige over een oled-scherm. Het oled-scherm van 6,4-inch heeft een resolutie van 2.400 bij 1.800 pixels. De processor is een MediaTek Helio G85 en er is 4 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen. Ook hier vinden we de grote batterij van 5.000 mAh terug. Deze kun je met 10W opladen.

Het toestel beschikt over dezelfde camera’s als de G51 5G, namelijk de hoofdcamera van 50 megapixel, ultragroothoek van acht en macro van twee megapixel. De selfiecamera heeft dertien megapixel. Ook hier vinden we een 3,5mm-koptelefoonaansluiting terug. Kies uit de kleuren Mineral Grey en Baby Blue. Het besturingssysteem is ook bij dit toestel Android 11.

Prijs en beschikbaarheid

De Motorola Moto G31 is vanaf december verkrijgbaar voor 219,99 euro. De Motorola Moto G200 5G is ook in december verkrijgbaar voor 449,99 euro. De Motorola Moto G51 5G tenslotte verschijnt begin januari voor 279,99 euro.

Lees meer over Motorola.