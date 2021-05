Review: TCL 20L – goedkope smartphone met uitstekend scherm

Specificaties: TCL 20L

TCL 20L Scherm 6,67-inch, 2.400 bij 1.080 pixels, lcd Besturingssysteem TCL UI (gebaseerd op Android 11) Processor Qualcomm Snapdragon 662 RAM 4 GB Opslaggeheugen 128 GB SD Ja Dual-sim Ja, hybride USB Ja, usb-c GPS Ja 5G Nee Bluetooth Ja, 5.0 NFC Ja Camera’s 48 megapixel, 8 megapixel, 2 megapixel, 2 megapixel achter, 16 megapixel voor Accu 5.000 mAh Lithium Polymer

De TCL 20L beschikt over een 6,67-inch Dotch-scherm in een Full HD+-resolutie van 2.400 bij 1.080 pixels. De beeldverhouding is 20:9 met een ppi van 395 en een helderheid van 500 nits. Het lcd-display maakt gebruik van NXTVISION-displayoptimalisatietechnologie. Deze technologie moet zorgen voor levendige kleuren, scherp contrast en een scherpe helderheid. Ook is er HDR-verbetering aanwezig. Aan boord vinden we een Qualcomm Snapdragon 662, 4 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 5.000 mAh. Wifi, bluetooth 5.0, nfc en 4g worden ondersteund. Ondersteuning voor 5g ontbreekt. Ook is er ondersteuning voor hi-res audio en beschikt het toestel over dual spakers en een 3,5mm-koptelefoonaansluiting. Ontgrendelen kan met de vingerafdruksensor aan de zijkant of middels Face Unlock. Je kunt twee simkaarten plaatsen, maar een tweede simkaart gaat ten koste van de micro-sd-kaart. De TCL 20L draait op Android 11 met de TCL UI-softwareschil.

Achterop vinden we vier camera’s. Een hoofdcamera van 48 megapixel (f/2.0), een groothoekcamera van acht megapixel (f/2.2), een macrocamera van twee megapixel (f/2.4) en een dieptecamera van twee megapixel (f/2.4). Video’s kun je opnemen in 1080p met maximaal 60 beeldjes per seconde. Voorop vinden we een selfiecamera in een klein gaatje bovenaan het scherm met zestien megapixel (f/2.2). De TCL 20L is verkrijgbaar in twee kleuren, namelijk zwart en blauw. In deze review zijn wij met de zwarte variant aan de slag gegaan.