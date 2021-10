Nieuwe taakbalk in Windows 11

De meest opvallende verandering aan Windows 11 is dat de taakbalk niet meer is wat hij eigenlijk zijn hele bestaan is geweest. Hij lijkt ineens een stuk meer op die van Apple, omdat hij de programma’s groter weergeeft en in het midden van het scherm. Het is visueel een flinke upgrade, al is het voor veel gebruikers wel even wennen. Het ouderwetse Start-menu is er wel nog steeds. Hieruit kun je tegenwoordig ook direct bestanden openen en je internetgeschiedenis bekijken.