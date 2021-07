Review: Sony Xperia 1 III – te weinig vernieuwing voor niche-toestel

Camera's: Sony focust op snelheid

Bij de Sony Xperia 1 III draait het niet om foto’s met filters en allerlei effecten. Wil je foto’s maken die er ‘mooier’ uitzien dan de werkelijkheid met smartphones boordevol kunstmatige intelligentie voor het verfraaien van je foto? Dan zul je wellicht een toestel van Samsung of Google moeten overwegen. Bij Sony draait het om traditioneel cameragebruik, natuurlijke kleuren en snelheid. Die snelheid gaat met name om de realtime autofocus-technologie, want het is absoluut geen ‘point-and-click’-toestel. Je zult echt moeite moeten doen met het kiezen van de juiste instellingen in het menu die rechtstreeks uit de Sony Alpha spiegelreflexcamera’s zijn gekomen. Verdiep je je in de instellingen en weet je wat zaken als witbalans, sluitersnelheid en iso-waardes doen, dan schiet je de mooiste foto’s met dit toestel. De fysieke sluiterknop is, net als vorig jaar, een echte aanwinst. Druk je deze half in, dan treedt de autofocus in werking. Druk je deze knop aan de zijkant van de behuizing helemaal in, dan wordt de foto gemaakt.

Vorig jaar hadden we twee apps voor de foto’s. Een basisapp en Photography Pro. Dit keer hebben we alleen de Photography Pro-app, met daarin ook de basisapp. Het is er in ieder geval wat overzichtelijker door geworden. De Sony Xperia 1 III beschikt over een hoofdcamera van twaalf megapixel (24 mm, f/1.7), een ultragroothoekcamera van twaalf megapixel (16 mm, f/2.2) en een variabele telelens (12 megapixel) met brandpuntafstanden van 70 mm (f/2.3) en 105 mm (f/2.8). Met name die laatste is een technisch hoogstandje. Middels magneten kan deze laatste camera wisselen tussen de twee lenzen van 70 mm en 105 mm, wat overeenkomt met 2.9x en 4.4x zoom met in beide gevallen optische stabilisatie. Hoe de technologie precies werkt wil Sony niet prijsgeven, maar je hebt voor de sensor in feite twee telelenzen tot je beschikking. De lenzen zijn wederom van Zeiss.

Over die sensoren gesproken. Sony kiest opnieuw voor de Sony IMX 557 voor de hoofdcamera en de IMX 363 voor de ultra-groothoekcamera. Dezelfde sensoren als bij het vorige toestel. De variabele telelens is dit keer niet van Samsung, maar de Sony IMX 663. Is dat erg dat de Sony Xperia 1 III over dezelfde camerasensoren voor de hoofdcamera en ultra-groothoekcamera beschikt? Wat ons betreft niet. De cameramogelijkheden zijn verder vergroot en de software lijkt dit keer ook een tandje beter in orde te zijn.

Ook al kiest Sony wederom voor vrij kleine sensoren in vergelijking met de concurrentie, toch lijken foto’s dit keer minder snel last van ruis te hebben. De automatische nachtmodus geeft veel betere resultaten dan op het toestel van vorig jaar. Foto’s ogen zeer natuurlijk, zijn scherp en bevatten voldoende detail, zolang je niet gaat croppen. Kies je voor hdr, dan lijkt dit ook beter te presteren met betere verhoudingen tussen licht en donker en mooiere kleuren. Je haalt overigens betere resultaten in de Pro-modus met de juiste instellingen dan de automatische modus je kan geven. Een slimme fotograaf is beter dan de software van Sony.

De grote vernieuwing zit hem in een verbeterde realtime autofocus, verbeterde eye-tracking en een nieuwe object tracking. Sony kiest voor snelheid. Met name die laatste is een welkome toevoeging. Klik op het scherm (zowel in basic- als pro-mode) op een object en de camera zal deze continue in focus houden. Of jij nu om dat object heen loopt of dat object naar je toe komt. Kunstmatige intelligentie en de aanwezige 3D iToF-sensor zorgen samen voor een uitstekende object tracking. De zeer snelle burstmodus is wederom terug, waarmee je 20 foto’s per seconde kunt maken. En over het algemeen zijn deze van prima kwaliteit door de autofocus die 60fps kan berekenen. Overigens moet de Sony Xperia 1 III ook werken als externe monitor voor je spiegelreflexcamera’s van Sony.

Voor filmen heb je wederom de Cinema Pro-app tot je beschikking, waarmee je een complete filmstudio in je handpalm hebt. Deze app lijkt weinig tot geen veranderingen doorgemaakt te hebben ten opzichte van de vorige generatie en wat ons betreft is dat ook niet nodig. Je kunt filmen in 4k met maximaal 60 beeldjes per seconde.

De selfiecamera van acht megapixel is, net als vorig jaar, wederom een teleurstelling. Het is dezelfde Samsung S5K4H7-sensor als op het vorige toestel en komt dus met precies dezelfde tekortkomingen. Videobellen is mogelijk, maar haarscherp zul je niet te zien zijn bij je gesprekspartner. Het is al snel één grote pixelbrij. Jammer.

De vele cameramogelijkheden zorgen ervoor dat een fotograaf uitstekende foto’s met dit toestel kan maken. Hiervoor moet je wel de handmatige modi gebruiken zoals de P-, S- of M-modus. Je kunt natuurlijk ook de automatische modi gebruiken (Basic of Auto Pro), maar de resultaten zijn dan niet altijd even goed. Dit zorgt ervoor dat de camera’s van de Sony Xperia 1 III in handen van een goede fotograaf met de nodige kennis topfoto’s kan maken, maar voor de ‘Point-and-click’-fotograaf wellicht wat minder geschikt is. Als Sony de Basic-app nu iets meer aandacht geeft met verzadigde kleuren, filters en effecten, dan weet het een veel groter publiek te bereiken. Dan is de Pro-app voor de fotograaf en de Basic-app voor het Instagram-publiek. Dat is nu niet het geval.