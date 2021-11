Samsung start met het uitrollen van One UI 4 op basis van Android 12

Samsung is per direct begonnen met het uitrollen van One UI 4. De nieuwste softwareschil van Samsung is gebaseerd op Android 12 en brengt nieuwe mogelijkheden op het gebied van personalisatie, privacy-instellingen en uitgebreide toegang tot Samsungs ecosysteem.

Android 12’s Material You komt naar One UI 4 in de vorm van Color Palettes. Zo pas je je smartphone helemaal naar wens aan. Van het startscherm tot de iconen, menu’s, knoppen en de achtergrond. De nieuwste privacy- en beveiligingsmogelijkheden van Android 12 komen ook naar de nieuwste versie van de softwareschil. Denk aan meldingen wanneer een app de camera of microfoon probeert te gebruiken tot aan een nieuw privacy-dashboard. Ook Samsungs ecosysteem profiteert met andere apparaten als een Galaxy Watch of Galaxy Tab, waarbij je je acties op ieder apparaat moeiteloos kunt synchroniseren.

Beschikbaarheid One UI 4

One UI 4 is vanaf 15 november beschikbaar op de Galaxy S21-serie. Daarna zal het uitgerold worden naar andere toestellen in de Galaxy S- en Note-series. Ook komt de nieuwe softwareschil naar de Galaxy A-serie, de opvouwbare smartphones en tablets. De volgende apparaten kunnen de update op een later moment ook verwachten: Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, S20 FE, Note20, Note 20 Ultra, S10, S10e, S10+, S10 5G, Note10, Note10+, Galaxy Fold, Z Fold3, Z Flip3, Galaxy A82 5G, A72, A52, A52 5G, A52s 5G, A42 5G en de Galaxy Tab S7 en Tab S7+. Samsung laat wel weten dat de beschikbaarheid per regio kan verschillen.