Review: Oppo A94 smartphone en Oppo Enco Air earbuds

Camera's: veelzijdige cameramogelijkheden

Heb je het over Oppo, dan weet je dat de camera’s altijd veel aandacht hebben gekregen. Oppo presenteert zichzelf graag als hét merk voor de camerasmartphones. Achterop vinden we vier camera’s. Een hoofdcamera van 48 megapixel met een diafragma van f/1.7, een ultragroothoekcamera van acht megapixel (f/2.2, 119 graden), een macrocamera van twee megapixel (f/2.4) en een monocamera van f/2.4. Die laatste twee zijn eigenlijk niet echt interessant en dienen voornamelijk als opvulling. Foto’s van twee megapixel zijn onbruikbaar. Voorop vinden we een hoofdcamera van zestien megapixel (f/2.4, 78 graden). Welke camerasensoren Oppo dit keer gebruikt is onduidelijk, maar we vermoeden de Sony IMX586 voor de hoofdcamera. Oppo gebruikt deze camerasensor de afgelopen jaren regelmatig in dit soort toestellen. En dat is zeker niet de nieuwste sensor.

Softwarematig heeft Oppo de zaken altijd goed op orde als het gaat om de camera’s. De camera-app is lekker overzichtelijk. Open je deze app, dan heb je toegang tot Night, Video, Foto, Portret en Meer. Onder Meer vind je opties als video met twee beelden, slowmotion, time lapse, panorama, Pro en Macro. Je hebt bij dit toestel dus uitgebreide cameramogelijkheden tot je beschikking.

Foto’s overdag zijn van een zeer degelijke kwaliteit. Scherp, mooie kleuren en prima detail. De automatische hdr overdrijft niet, maar weet op een fijne manier licht en donker zichtbaar te maken. In donkere omgevingen zijn de prestaties een stukje minder, waarbij je al vrij snel ruis krijgt te zien. AI-ondersteuning kun je inschakelen, maar dat levert niet altijd betere resultaten op. De hoofdcamera maakt over het algemeen prima foto’s. De ultra-groothoeklens levert net een fractie mindere foto’s op. Ook toont deze camera hele andere kleuren lijkt het wel. Zo vaak zal je een ultragroothoekcamera echter niet gebruiken en buiten bij daglicht levert het over het algemeen prima plaatjes op. Video’s maken kan in een 4k-resolutie met maximaal 30 beeldjes per seconde en dien er prima uit. Er is een ultra-stabilisatiemodus aanwezig die goed werkt, maar het zorgt wel voor een flinke crop van de video.