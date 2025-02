Streamingtips #08 – Zero Day, The White Lotus en Missing

The Queen of Crypto (Videoland)

Ruja Ignatova ken je misschien niet, maar waarschijnlijk heb je wel eens van crypto gehoord. Zij is de cryptokoningin, waarvan de een zal zeggen dat ze een visionair was en de ander dat ze een charlatan was. In ieder geval wist ze in 2017 een coin te bedenken die helemaal niet bestond, maar is ze wel vertrokken met miljarden die investeerders haar hebben gegeven. Een bijzonder verhaal dus, dat in deze serie uiteen wordt gezet.