Schijngevechten en veldslagen

De meest spectaculaire opnamen maak je natuurlijk bij de schijngevechten. Die zijn er van man tegen man tot grotere veldslagen. En ook nog eens zowel met de strijdvoeten op de grond als bereden. Varianten daarop zijn de ridderproeven van bekwaamheid met ringsteken, een pop onthoofden of appel van een paal slaan en het elkaar met lansen uit het zadel stoten.

Gewoon op de grond en in het veld hakt men er met zwaarden, bijlen en hartsvangers op los. Het boogschieten kan eveneens heel boeiend uitpakken. Kijk even hoe de pijlen vliegen en de boogschutters opgesteld staan.

De acteurs zijn doorgaans echte reenactors die zich helemaal verdiepen in de juiste kledij, uitrusting en klassieke vechttechnieken. Doorgaans zijn er ook kampementen of tenten waar de ridders, voetknechten, boogschutters en jonkvrouwen zich voorbereiden. Lijkt minder spectaculair doch hier zijn best interessante beelden ten verhalen te maken. Interview eens een ridder of krijger.