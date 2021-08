Design en specificaties

Als je naar de OnePlus Nord 2 5G kijkt, dan zie je niet meteen dat je met een midrange toestel te maken hebt. Het design doet sterk denken aan de duurdere smartphones van het bedrijf, vanwege dezelfde designtaal. Een compacte, maar goed gevulde camera siert op de glazen achterkant, terwijl voorop een groot amoledscherm schittert. Het frame is gemaakt van plastic; één van de punten waar OnePlus op bezuinigd heeft. Hierdoor kan de zijkant wel krassen oplopen, maar gelukkig is dat plastic frame wel robuust en kan het toestel tegen een stootje.

In vergelijking met de OnePlus Nord CE 5G zijn er weinig verschillen te bemerken qua specificaties. Leg je hem naast de eerste Nord neer, dan is het verschil veel groter. Denk dan bijvoorbeeld aan de Mediatek Dimensity 1200 AI-processor, die op het gebied van prestaties vergelijkbaar is met de Snapdragon 870. Daarnaast is er 8 of 12 GB aan werkgeheugen, van de snellere ufs 3.1-variant, en zien we 128 tot 256 GB aan opslagruimte zitten. Het scherm is 6,43 inch groot en heeft wat troeven in handen.

Zo is dat display wederom een fluid amoledscherm, met ondersteuning voor hdr10+ en een verversingsnelheid van 90 Hertz. Daardoor oogt het scrollen en ogen de bewegingen van grafische aspecten ontzettend vloeiend aan. De resolutie bedraagt 2.400 bij 1.080 pixels, wat een pixeldichtheid van 403 pixels per inch oplevert. Daarmee heeft de OnePlus Nord 2 5G een ontzettend scherp en vloeiend ogen scherm, dat tevens in staat is kleuren natuurgetrouw en ontzettend mooi te weergeven. Maar dat is ook inherent aan oled, natuurlijk.

Verder zijn alle gebruikelijke sensoren aanwezig en is er ondersteuning voor wifi 5 en bluetooth 5.2. Nieuw zijn dit keer de stereospeakers, waardoor je ook zonder oordoppen een beter geluid uit je telefoon krijgt dan wanneer je leunt op één speaker. Het toestel is tot slot voorzien van usb-c, een optische en razendsnelle vingerafdrukscanner in het scherm en een grote accu van 4.500 mAh. Je kunt het toestel in ongeveer dertig minuten opladen tot honderd procent, via snelladen op 65 watt. Het toestel gaat met gemak anderhalve dag mee op een volle accu.