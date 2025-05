tado° is aanbieder van intelligente oplossingen voor energiebeheer. Het bedrijf biedt nu de integratie met Samsung Smart Things naast de bestaande samenwerkingen met Apple, Google en Amazon. Gemiddeld besparen klanten 22 procent op hun energiekosten, aldus tado zelf. Met de Slimme Thermostaat X en de tado°-app kunnen huishoudens de temperatuur altijd en overal regelen via de smartphone app of met hun stem. De belangrijkste functies zijn onder andere Slimme Schema’s, Geolocatie om de verwarming lager te zetten als iedereen weg is, Open Raam Detectie, Klimaatcomfort en Energy IQ dat intelligente verwarmingsinzichten en kostenvoorspellingen biedt.