Een vereiste

Het installeren neemt weinig tijd in beslag. Waarschijnlijk ben je met een minuut of dertig klaar. Check eerst goed of het decoratieve frame wel op jouw slot past, want dat is hier niet het geval. Dan moet je het bevestigingsonderdeel op een andere manier bevestigen (zoals met een posterstrip). Ook moet je er rekening mee houden of de cilinder in jouw voordeur een paniekfunctie heeft. In dat geval kun je altijd de deur van buiten openen, ook wanneer er een sleutel in het slot zit. Aangezien dat altijd het geval is bij retrofit sloten, is dat wel een must.

Wanneer je de SwitchBot Lock Ultra installeert, dan zit er aan de binnenkant altijd een sleutel. Het slot draait in feite die sleutel voor jou om wanneer je op de knop drukt, de app gebruikt of een accessoire inzet. Het kan natuurlijk zijn dat het product een keer dienst weigert, om wat voor reden dan ook. Dit gebeurt zelden, maar ik ben het levende voorbeeld van die ene keer dat dat gebeurt. Dan is het dus wel handig dat je altijd nog naar binnen kunt met je eigen sleutel. Voor mij is dit dan ook een vereiste als het om slimme sloten gaat – retrofit, of niet.