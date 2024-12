Review: SwitchBot S10 – Maakt goed schoon, maar wil teveel

Installatie en de app

We kunnen om de hete brij heen draaien, maar dat doen we niet. De SwitchBot S10 installeren kost wat meer tijd dan bij veel andere robotstofzuigers. Dat is inderdaad een nadeel. Moeilijk is het niet, maar je moet wel even goed de handleiding volgen en daarbij ook de instructies hier en daar met een korreltje zout nemen, want het komt niet altijd overeen met de werkelijkheid. Uit een enorme doos haal je het thuisstation, het waterstation en de robotstofzuiger. De External Water Supply komt weer uit een andere doos. Plaats eerst het thuisstation en steek de stekker in het stopcontact. Haal wel even de extra stofzuigerzakken uit de bak bovenaan. Dit stond niet aangegeven, maar wel handig dat deze zijn meegeleverd. Vervolgens pak je de robotstofzuiger uit, verwijder je alle beschermlagen en foamstukken, plaats je de zijborstel, haal je de bovenkant eraf om de knop op aan te zetten en plaats je deze in het thuisstation. En hier klopten de instructies totaal niet meer, want ik zat maar te wachten op de gesproken tekst ‘Charging’, maar dat kwam maar niet. De robotstofzuiger paste ook net niet helemaal lekker op het thuisstation voor mijn gevoel en gleed steeds naar beneden. Hoe dan ook, uiteindelijk ben ik maar gewoon verder gegaan met de volgende stap. Het bleek allemaal wel te kloppen, maar als de instructies niet overeenkomen met de werkelijkheid is dat niet heel handig.

Afijn, het echte werk met het Water Station moet nog beginnen. Aangezien we het loodgieterswerk en een halve verbouwing voor een review een beetje overdreven vinden pakken we de External Water Supply er direct bij. Je plaatst de External Water Supply op het Water Station en vervolgens moet je de aan- en afvoerslangen verbinden. Vervolgens de usb-c-aansluiting tussen de External Water Supply en het Water Station verbinden en dit Water Station ergens in huis neerzetten. Tijd voor de app.

De SwitchBot-app hebben we al ruime ervaring mee en dus verliep dit redelijk soepel. De vertaling laat hier en daar te wensen over, maar over het algemeen is alles duidelijk te vinden. Je kunt een huis maken, kamers toewijzen en eventuele andere producten van het merk heb je zo netjes op het thuisscherm van de app staan. De installatie is verder een fluitje van een cent. Even zoeken, de juiste toestemming op je smartphone geven, wifi-netwerk en – wachtwoord invullen en vervolgens waren er twee firmware-updates. Voordat je kunt beginnen met stofzuigen is het zaak om het huis in kaart te brengen. We zijn heel benieuwd. Herkent de SwitchBot S10 dan automatisch waar we het Water Station hebben neergezet? We kiezen de optie om het huis in kaart te brengen en dat gaat erg vlot! Het huis wordt goed in kaart gebracht en hier hebben we niks op aan te merken. Je kunt live meekijken in de app hoe het huis in kaart wordt gebracht. Je kunt na afloop ongeveer aangeven waar het Water Station geplaatst is op de kaart. Na een eerste testrit bleek dit uitstekend te werken. Op de kaart zelf kun je nog wijzigingen aanbrengen als No-Go Zones of bijvoorbeeld kamers herverdelen. Nu zijn we klaar voor de eerste schoonmaakbeurt. De app biedt minder opties qua bediening van de robotstofzuiger dan veel andere apps, maar meer heb je ook niet nodig. Je kiest de zuigkracht, hoeveel water er verbruikt moet worden en kiest voor kamers of het hele huis.

De softwarekant van het verhaal ging relatief vlot, maar samen met de fysieke installatie ben je wel net wat langer bezig met de SwitchBot S10 in vergelijking met andere robotstofzuigers. Nu hebben wij de External Water Supply gebruikt, maar kies je voor de aansluiting op een waterleiding en de afvoer, dan ben je nog langer bezig. Dat is wel iets om rekening mee te houden.