Streamingdiensten

Spotify verhoogt de prijzen van Premium in Nederland en België

12 augustus 2026 1 Minuut 0 Reacties
Naamloos

Spotify verhoogt in Nederland en België de Premium-prijzen, waarbij bestaande abonnees vanaf september tot €3 per maand meer gaan betalen.

Spotify Premium Spotify

Spotify maakt zijn Premium-abonnementen duurder in Nederland en België. De prijsverhoging verschilt per abonnement en per land.

  • In Nederland gaat het Individual-abonnement van €12,99 naar €13,99 per maand. In België stijgt dezelfde abonnementsvorm van €11,99 naar €13,99.
  • Ook het Duo-abonnement wordt duurder. Nederlandse gebruikers gaan €19,99 betalen in plaats van €17,99. In België stijgt de prijs van €16,99 naar €19,99.
  • Voor het Family-abonnement gaat de prijs in Nederland van €21,99 naar €23,99. Belgische klanten betalen voortaan €23,99 in plaats van €20,99.

Spotify playlists

Voor nieuwe klanten gelden de nieuwe tarieven direct. Bestaande abonnees krijgen van Spotify bericht over de prijswijziging en betalen het hogere bedrag vanaf hun eerstvolgende factuurdatum in september. Met de prijsverhoging worden de tarieven in Nederland en België gelijkgetrokken. Belgische gebruikers betalen daardoor voor ieder abonnement €1 meer dan voorheen. Ook in Luxemburg en Argentinië voert Spotify een prijsverhoging door. Volgens Spotify is de verhoging nodig om de best mogelijke luisterervaring te blijven bieden en tegelijkertijd artiesten te ondersteunen. De vorige prijsverhoging in Nederland vond plaats in april 2025.

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