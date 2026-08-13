Insta360 introduceert X6: 8K 360°-camera en actioncam in één

Transcontinenta BV, distributeur van Insta360 in de Benelux, introduceert de nieuwe X6, een compacte camera die een 8K 360°-camera combineert met een traditionele actioncam. In 360°-modus filmt de X6 tot 8K met 50 fps, terwijl de Flat Mode opnames tot 5K met 60 fps mogelijk maakt. Hierdoor is de camera geschikt voor onder meer actiesporten, reizen, vloggen en dagelijkse content. De X6 beschikt over twee grotere 1/1,1-inch sensoren en een Triple AIChip-systeem. Daarmee moet de camera meer details en een groter dynamisch bereik bieden, ook bij minder goede lichtomstandigheden. Voor nachtopnamen is er PureVideo, dat automatisch kan worden geactiveerd. Ook op het gebied van slow motion biedt de X6 veel mogelijkheden. In 360°-modus filmt de camera 4K tot 100 fps, in Flat Mode tot 4K 120 fps en met Bullet Time zelfs 4K 240 fps. Foto’s kunnen worden gemaakt met een resolutie tot 120 megapixel. De X6 is de eerste camera uit de X-serie met 64 GB intern geheugen en is zonder extra behuizing waterdicht tot 20 meter.

Prijzen en beschikbaarheid

De X6 camera is verkrijgbaar vanaf €699. De Essentials Bundle (met extra Xtreme Battery en een 114 cm Invisible Selfie Stick) kost €799 en de Motorcycle Bundle (met accessoires voor montage en dynamische opnamen tijdens het rijden) kost €849.