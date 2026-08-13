Nieuws Create Filmcamera's

Insta360 introduceert X6: 8K 360°-camera en actioncam in één

13 augustus 2026 1 Minuut 0 Reacties
Insta360_header

Indrukwekkende 8K 360°-beelden met de veelzijdigheid van een actioncam in één compacte camera.

Insta360 X6 Transcontinenta

Transcontinenta BV, distributeur van Insta360 in de Benelux, introduceert de nieuwe X6, een compacte camera die een 8K 360°-camera combineert met een traditionele actioncam. In 360°-modus filmt de X6 tot 8K met 50 fps, terwijl de Flat Mode opnames tot 5K met 60 fps mogelijk maakt. Hierdoor is de camera geschikt voor onder meer actiesporten, reizen, vloggen en dagelijkse content. De X6 beschikt over twee grotere 1/1,1-inch sensoren en een Triple AIChip-systeem. Daarmee moet de camera meer details en een groter dynamisch bereik bieden, ook bij minder goede lichtomstandigheden. Voor nachtopnamen is er PureVideo, dat automatisch kan worden geactiveerd. Ook op het gebied van slow motion biedt de X6 veel mogelijkheden. In 360°-modus filmt de camera 4K tot 100 fps, in Flat Mode tot 4K 120 fps en met Bullet Time zelfs 4K 240 fps. Foto’s kunnen worden gemaakt met een resolutie tot 120 megapixel. De X6 is de eerste camera uit de X-serie met 64 GB intern geheugen en is zonder extra behuizing waterdicht tot 20 meter.

Prijzen en beschikbaarheid

De X6 camera is verkrijgbaar vanaf €699. De Essentials Bundle (met extra Xtreme Battery en een 114 cm Invisible Selfie Stick) kost €799 en de Motorcycle Bundle (met accessoires voor montage en dynamische opnamen tijdens het rijden) kost €849.

Reacties (0)

Lees meer

Bowers 800 2 Audio
Nieuws Audio Luidsprekers 04 juni 2026

Bowers & Wilkins introduceert 800 Series Diamond D5-luidsprekers

04 juni 2026
Zendure AC2400+ Smarthome
Acties Reviews Smarthome Energie 13 april 2026

FWD thuistest: zoek jij mee naar de echte waarde van een thuisaccu?

13 april 2026
winbot_header Smarthome
Nieuws Smarthome Huishoudelijke apparaten 10 februari 2026

ECOVACS komt met nieuwe huishoudrobots

10 februari 2026
LessLoss Giant Steps_2_MAIN-HERO Audio
Music Emotion Reviews Audio Accessoires 12 februari 2026

Review: LessLoss Audio – Giant Steps apparaatvoeten: Louis strikes again

12 februari 2026
Samsung Galaxy S26-serie Mobile
Nieuws Mobile Android Smartphones 26 februari 2026

Samsung brengt Galaxy S26-serie uit met Privacy Display, AI en hogere prijzen

26 februari 2026
Denon Home 200 400 600 Audio
Nieuws Audio Luidsprekers 24 maart 2026

Denon breidt Home-serie speakers uit met Home 200, 400 en 600

24 maart 2026
Bugonia film Entertainment
Tips en advies Entertainment Films en series 29 mei 2026

Streamingtips #22 – Bugonia, Spider-Noir en Shelter

29 mei 2026
Antigravity A1_Lifestyle_1 Create
Achtergrond Digital Movie Create 12 augustus 2026

Achtergrond: 360 graden op 8K – Immersive beeld in hoge resolutie

12 augustus 2026