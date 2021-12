FWD Smart Living Project – een rondleiding door ons slimme huis (deel 2)

Nu het huis zo goed als af is en we nagenoeg alle slimme producten gekoppeld en geautomatiseerd hebben is het tijd om het eindresultaat te tonen. In deze videoserie geven we je een rondleiding door het slimme huis. In dit tweede deel kijken onder meer naar de tuin, de deuren, het energiemanagement en het witgoed. Ook bespreken we de eerste ervaringen en aandachtspunten.