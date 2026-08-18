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Videoland introduceert reclames op ‘reclamevrije’ abonnementen

18 augustus 2026 1 Minuut 0 Reacties
Videoland

Betaal je extra voor een Plus- of Premium-abonnement op Videoland om van die irritante reclames af te zijn? Dan is er opvallend nieuws: de Nederlandse streamingdienst voegt binnenkort ook bij de duurste abonnementen advertenties toe.

Videoland

Oplettende gebruikers ontdekten de wijziging in de voorwaarden op de abonnementenpagina van Videoland. Gelukkig betekent dit niet dat je favoriete serie straks midden in een spannende scène wordt onderbroken. Videoland kiest voor zogenaamde non-intrusieve reclames. Dat houdt in dat je alleen advertenties te zien krijgt rondom het afspelen. Denk hierbij aan een reclameboodschap wanneer je de video op pauze zet, of een kort spotje vóór of ná een aflevering. Alleen bij live-tv en evenementen blijven traditionele reclameblokken mogelijk.

Wat verandert er per abonnement?

  • Premium & Plus: Zelfpromotie, sponsorboodschappen en beperkte reclame rondom het afspelen (bijvoorbeeld tijdens het pauzeren of voor/na de stream). De serie of film zelf wordt niet onderbroken.
  • Basis & TV Gemist: Zelfpromotie, sponsorboodschappen en traditionele reclameonderbrekingen tijdens het afspelen van content.

Vraagteken bij de benaming

Tot nu toe werd alleen het goedkoopste Basis-abonnement aangeduid met het label ‘Met Reclame’. Omdat de duurdere Plus- en Premium-pakketten nu dus ook een vorm van reclame bevatten, is het nog onduidelijk of Videoland deze benamingen en labels gaat aanpassen. Met deze stap treedt Videoland in de voetsporen van internationale streaminggiganten als Netflix en Disney+, die eveneens zoeken naar nieuwe manieren om reclame-inkomsten te genereren.

Via Tweakers

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